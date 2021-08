Este truco de maquillaje es el secreto de una piel radiante todo el día

Detrás de una piel radiante, además de una buena rutina de cuidado, siempre hay una excelente aplicación del maquillaje. Sin embargo, muchas veces al intentar cubrir las imperfecciones, acabamos consiguiendo un resultado demasiado recargado y artificial. Te enseñamos un trucazo para que eso no te vuelva a pasar nunca más.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Uno de los maquillajes más difíciles de hacer es el llamado 'no make up look', pues su objetivo es conseguir una piel perfectamente homogénea, jugosa y luminosa, pero que parezca que no está maquillada. Por eso, cuando descubrimos un truco tan bueno como el que le hemos visto a hacer a la TikToker Milly Chan, no podíamos hacer otra cosa que compartirlo contigo. Y es que, compartir no es solo de guapas, como diría la Vecina Rubia, sino de bien maquilladas también.

Lo que cataloga como su "larguísima rutina de maquillaje" (que en realidad no es tan larga) es el secreto que ha compartido con todos sus seguidores y que le hace conseguir una piel tan perfecta que parece pasada por un filtro de Instagram.

Mas que fijarnos en productos concretos (seguramente tú ya tendrás identificada tu base de maquillaje y corrector favoritos), es importante que nos fijemos en el método y las herramientas para aplicarlos, ya que son la clave para que este truco funcione. En primer lugar, te habrás dado cuenta de que no utiliza ni una brocha ni sus manos para aplicar los productos, sino dos esponjas de maquillaje tipo 'beauty blender': una para aplicar tanto los productos fluidos como los polvos para sellar, y otra limpia que utiliza una vez que ha terminado de cubrir su rostro con la base y el corrector.

La segunda herramienta a tener en cuenta es la paleta mezcladora de maquillaje. Por si no estás muy familiarizada con este invento, su función es básicamente la misma que para un pintor: mezclar colores antes de aplicarlos sobre el lienzo o, en este caso la piel. Es perfecta para los meses del año que estás entre dos tonos de base y necesitas mezclarlos, o para desperdiciar menos producto que si te lo aplicaras en el dorso de la mano, ya que la paleta de metacrilato no absorbe nada de producto.

Por último, el otro elemento innovador de esta rutina es el spray fijador, que lo utiliza no solo como paso final, como estamos acostumbradas, sino también en varios pasos intermedios, como pulverizando sobre el producto en la paleta antes de mezclar, y sobre la piel antes de empezar con el maquillaje y después del primer.

7 sprays fijadores de maquillaje que utilizan las editoras de belleza Ver 7 fotos

¿Y para terminar? Pulveriza tu rostro con más spray fijador, y luego utiliza un ventilador (también puede ser un abanico) para secarlo. Repite la pulverización y el secado un par de veces más para fijar y refrescar y el resultado final parecerá un filtro de belleza de Instagram andante. Mágico.

Con esto, consigue una piel bonita, resplandeciente y natural perfecta para cualquier ocasión, ya que puedes llevarla durante el día con un look menos recargado, o para la noche si la complementas comn un maquillaje de ojos potente y unos labios llenos de color.