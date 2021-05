La actriz sabe que los polvos de sol son el maquillaje imprescindible del verano porque brindan un aspecto buena cara de inmediato.

Blanca Suárez sabe que exponer la piel a largos períodos de tiempo al sol no es una buena idea. No solo la envejece y mancha, sino que también puede resultar peligroso porque la exposición a los rayos ultravioleta (UV) causa la mayoría de los casos de melanoma, el tipo de cáncer de piel más mortal. Es por este motivo que la regla número uno del manual de belleza dice que siempre uses protector solar.

Pero, claro, a la actriz como a todas nosotras nos gusta tener ese tono bronceado que proporciona el efecto buena cara al instante y la mejor solución para conseguirlo es sin duda los famosos polvos bronceadores. Son una solución versátil y rápida para darnos luz y color y además existen tantos tonos y acabados que se adaptan a las necesidades de todas.

Lo primero a tomar en cuenta cuando usas un polvo bronceador es tener claro qué efecto estás buscando, si se trata de uno más mate o uno con brillo. Si lo que buscas es un tono tostado, olvídate de aplicarte un tono de base más oscuro que el tuyo, esto solo conseguirá que se te vea el rosto, el cuello y hombros de dos tonos distintos. Con este punto aclarado, llega el momento de manejar los polvos bronceadores. La clave está aplicarlos únicamente en aquellas zonas que se queman más cuando tomamos el sol.

Tenemos claro que queremos que nuestra piel luzca con un toque de bronceado, pero nunca llegar al temido efecto máscara. Lo que buscamos es que sea lo más natural posible. Por eso es importante escoger el tono del polvo bronceador según la estación del año, no es lo mismo el tono que tenemos cuando es invierno que verano. Las numeraciones suelen ser bastante claras en casi todas las marcas, siendo el tono 1 el más claro y el tono 6 el más oscuro.

A la hora de aplicarlo hay que recordar el famoso truco del "3" que tanto popularizó Kim Kardashian. Este consiste en aplicar el producto en el lateral de la frente, acercándonos lo mas posible a la zona del nacimiento del cabello, bajar por la sien en forma ovalada, llegar al pómulo y hacer un trazo hacia la nariz y volver al pómulo y llevarlo hasta debajo de la mandíbula. Es literalmente hacer un tres en tu rostro.

Otro truco es escoger unos polvos iluminadores nacarados y dar pequeños golpecito en la parte superior del pómulo. Así que ya sabes si lo que buscas es un moreno natural, brillante y refrescante como el de Blanca Suárez no dudes es seguir estos pasos.