Cristina Martín Frutos | Woman.es

Esmalte de uñas, de Opi

A la marca americana le encanta jugar con los nombres de sus esmaltes. Este se llama "Espresso your inner self", que juega con la frase "Expresa tu yo interior" y la palabra "Espresso". Porque, como se puede apreciar, la laca de uñas tiene el mismo tono que este tipo de café.. Para más detalles: forma parte de la colección de Opi para otoño. Precio: 9,95 euros.