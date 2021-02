Con Rosalía y Billie Eilish como referentes, las jóvenes están marcando tendencia con sus atrevidos looks de uñas. Pero, para lucirlas perfectas, es fundamental saber cuidarlas. Hemos pedido a los expertos sus mejores ‘tips'.

Paka Díaz | Woman.es

En los últimos años se ha vivido una auténtica revolución en el mundo de las manicuras. El maquillaje es autoexpresión y nuestras manos son, sin duda, una de nuestras mejores armas para ello. En el contexto de la nueva normalidad, además, los esmaltes de uñas han tomado mayor relevancia que nunca en el mercado de maquillaje por lo que es esencial usar productos de calidad que permitan mantener la manicura perfecta durante varios días. Auspiciada sin duda por las Kardashian, han sido sin embargo las cantantes las que se han convertido en el referente de las manicuras de las más jóvenes. Y, sin duda, sobresalen Billie Eilish y Rosalía, que con sus diseños han sabido mostrar las garras más divinas y convertirlas casi en una marca personal.

Mientras Billie Eilish pasa del los tonos neón al negro sin inmutarse, o luce logo Gucci, las de Rosalía se han convertido casi en un símbolo más de su arte y las usa hasta para manifestar su apoyo al colectivo LGTBI+ Atrevida como ella sola, las ha llevado hasta con colgantes. Las dos cantantes incluso las lucen iguales, en plan filigrana total, en el vídeo de la canción 'Lo vas a olvidar’, el esperado tema que cantan juntas. Creadas por la manicurista Sojin Ohsas, esas uñas son pura fantasía. La artista española las ha vuelto a lucir en su nuevo tema con Bad Bunny con el que está arrasando en YouTube.

Gracias a modelos como ellas, la manicura juvenil tiene a día de hoy un diez en creatividad. Las consumidoras jóvenes son cada vez más proclives a innovar y dejar volar su creatividad para tener unas uñas únicas y diferenciales mediante diseños y patrones aplicados con distintos tonos cuidadosamente combinados en su manicura. “Las más jóvenes se atreven con todo y el color de las uñas es el complemento perfecto para cualquier look, es divertido ir cambiando de colores dependiendo del outfit, el estado de ánimo, o incluso combinar colores con algún brillo”, confirma María Gómez, responsable de Marketing de Camaleon Cosmetics, que señala entre las tendencias al alza “los contrastes o las uñas muy oscuras o muy neutras, en el tocador de las más jóvenes no puede faltar un blanco, un negro, un borgoña o berenjena y por supuesto el nude. La tendencia es la decoración, jugar e ir mezclando colores, el largo de las uñas y las formas”.

Aunque algunos clásicos como la manicura francesa o los tonos nude no pasan de moda, en España, centros especializados como Salón Siberia hacen realidad cualquier sueño ‘manicuril’, incluso lucir un tablero de ajedrez en tus uñas en plan homenaje a Gambito de dama. Sin embargo, en las redes sociales se puede apreciar la creatividad de jóvenes anónimas que se han convertido en creadoras de tendencias con sus diseños. “Gracias a las redes sociales y a la exposición multiplataforma, nos convertimos en prescriptores al compartir contenido en nuestros perfiles”, reconoce José Gallart González, Brand Manager de Max Factor & Astor que señala que “este efecto se magnifica, claro, cuando personalidades de gran alcance como Rosalía muestran sus gustos y estética. La verdad es que tienen una influencia increíble, sobre todo entre la gente más joven”.

Para Gallart González, en estos momentos se podría afirmar que “las uñas son los nuevos labios” y señala que, en cuanto a tendencias, “sin duda, ¡la estrella de las últimas temporadas ha sido el blanco! En especial durante los meses de verano, el blanco y los tonos pastel han estado más presentes que nunca. Por el contrario, en invierno, suelen triunfar tonos más tierra y colores más oscuros. Por supuesto, el espectro de tonos nude y los clásicos (rojo, granate, etc.) nunca han dejado de estar en la cresta de la ola. A todo ello hay que sumar la tendencia del nail artistry, que ha arrasado en países como Estados Unidos y por supuesto no ha dejado de lado a nuestro país”.

Pero, para que una manicura luzca perfecta, hay que recordar algo fundamental: lo más importante es cuidar de las manos y de las uñas, algo que con las prisas o el desconocimiento muchas veces se nos puede olvidar. Por eso hemos preguntado a quienes más saben en las firmas, para que nos cuenten sus mejores trucos y recomendaciones para el cuidado de manos y pies.

Lo primero, hidratar. Para que una manicura se vea bonita es fundamental que, tanto las uñas como la piel estén hidratadas. No olvides bien tras cada lavado para proteger la barrera hidrolípida. Después de la ducha y antes de irte a dormir son dos momentos perfectos para aplicar una crema específica y convertirlo en un hábito. La crema de manos a Welnig Organic Sanitizer de Periche Profesional puede ser tu aliada perfecta, ya que está enriquecida con manteca de karité y glicerina, que sirven para calmar y, aparte de hidratar, nutrir la siempre expuesta piel de las manos. Además, al estar elaborada con biocidas naturales como semilla de pomelo, extracto de reishi y aceite de oliva, tiene efecto desinfectante y antiséptico y las limpia en profundidad. Para hidratar las uñas, puedes probar Nourishing Cuticle Pen de Douglas Make-up, un lápiz de tratamiento super práctico para llevar en el bolso que está enriquecido con aceite de coco para conseguir un efecto nutritivo y calmante inmediato con él las uñas y las cutículas lucen suaves y brillantes desde el minuto uno.

Las uñas, espejo de tu salud. “Por eso tenemos que cuidarlas incorporando pequeños gestos que se conviertan en rutinas”, afirman desde el equipo de Essie. “La alimentación es esencial, y seguir una dieta rica en vitaminas y en minerales como el hierro, el zinc o el calcio ayuda a la formación y el crecimiento de las uñas”, recomiendan. Una alimentación variada es esencial para que tus uñas brillen y se vean sanas. Además, usar esmaltes de calidad y aplicarlos correctamente ayuda a que tus uñas se vean y estén perfectas. “Mi principal consejo es que opte por productos de calidad. Un uso abusivo de esmaltes puede dañar a largo plazo las uñas y es importante optar por fórmulas de confianza y de experiencia contrastada para no arrepentirse en un futuro”, sugiere José Gallart González.

¿Por qué las bases importan (y mucho)? “Las bases son los cimientos de la manicura”, así de contundente es el equipo de Essie al respecto. Para empezar, nada como un ‘starter kit’, con una base para ayudar a la adherencia del esmalte y un top coat para proteger la manicura y darle un acabado profesional. Razón no les falta y nos explican por qué: “Ayuda a la adherencia del color, a prolongar la duración de la manicura y, además, evita que se tiñan las uñas”, enumera este un tres por uno espectacular. Además, si tienes algún problema en tus uñas, las bases también te pueden ayudar como tratamiento específico según sea tu necesidad: “Para uñas irregulares, contamos con Here to Stay de Essie, solo una capa alisará por completo las irregularidades de las uñas. Para uñas débiles que se enganchan y rompen con facilidad, la base Strong Start con fórmula de biotina ayuda a endurecer y fortalecer las uñas. Si hablamos de uñas secas con deshidratación y estrías, Smooth-e es la solución ya que ayuda a suavizar los desniveles de las uñas. Si tienen tendencia a teñirse y quedarse amarillentas, la base Get it bright evitará que se contagie el color, favoreciendo la adherencia. Por último, para las uñas quebradizas con la superficie escamada, All in one ayuda a fortalecerlas”.

Encuentra tu kit de manicura. Para hacerte las uñas en casa, necesitas un set con el que cuidártelas, que sea sencillo y con los básicos: Tijeras de uñas, lima, cortauñas y unas pinzas planas. “Para que se vean unas uñas cuidadas tenemos que garantizar que las uñas se encuentren limpias y sanas, realizar la manicura con las herramientas precisas, con el Douglas Accesories Kit de Manicura, con el que podrás realizar la manicura de forma cómoda”, explica Vanessa Meléndez, Training Manager/Customer Experience Manager de Douglas.

Mima tus cutículas. Las cutículas tienen la función de proteger el nacimiento de la uña para que crezca sana y libre de posibles infecciones. Son una barrera natural que protege y sella el lugar de nacimiento de la uña –una de sus partes más frágiles– de las infecciones y otros agentes externos. Si quieres retirarlas nunca lo hagas a golpe de tijera. Para ablandarlas, mejor usar un producto específico como el Apricot Oil de Essie y después retirarlas con un empuja-cutículas de silicona que no las dañe.

Espíritu eco. Para María Gómez, responsable de Marketing de Camaleon Cosmetics, una de las claves del cuidado de las uñas es buscar esmaltes veganos, respetuosos con el medioambiente y libres de componentes químicos que se pueden acumular en tu organismo. “Sobre todo, se trata de elegir fórmulas cuidadas y con garantías, que contengan ingredientes naturales, sin siliconas ni disolventes, de fácil aplicación y cubrientes”, indica.

‘Skinifíca’ tus uñas. En inglés, ‘skinification’ es un neologismo que hace referencia a cuidar algo tanto como cuidamos y protegemos nuestra piel. Nos lo explica José Gallart González, de Max Factor & Astor: “La llamada ‘skinificación’ de la belleza debe llegar para quedarse. Fortalecedores, aceites nutritivos, hidratantes… debemos incorporar a nuestras rutinas de belleza productos que no sólo nos ayuden a vernos guapas/os por fuera, sino a cuidarnos y a estarlo también por dentro”, explica . “Creo también esencial (y en España todavía tenemos mucho camino por recorrer en este sentido) el uso de productos de cuidado de las uñas que ayuden a fortalecer, tratar e hidratar tanto las uñas como las cutículas para que no se resientan con el paso del tiempo. Igual que tenemos rutinas para el cuidado de la piel y usamos productos específicos para tratar zonas de nuestro rostro que tienen necesidades concretas, las uñas no deben ser una excepción”, concluye.

Neceser para hacerte las uñas en casa.

Esmaltes de uñas veganos de Camaleon Cosmetics. De larga duración y con ingredientes naturales como los extractos de chía y de bambú o los aceites de calabaza y de coco, estas lacas de uñas están creadas por la fórmula 12 FREE, que evita irritación, picor y reacciones alérgicas. Además, son super cubrientes.

Welnig Organic Sanitizer de Periche Profesional. Crema de manos con manteca de karité y glicerina, para calmar, hidratar y nutrir. Además, al estar elaborada con biocidas naturales como semilla de pomelo, extracto de reishi y aceite de oliva, tiene efecto desinfectante y antiséptico y las limpia en profundidad.

Esmalte de uñas tono ‘Lilacism’ de Essie. Uno de los colores perfectos para esta primavera. Con un suave matiz satinado y muy cubriente, lo mejor es su pincel plano y rectangular que se adapta a cualquier tamaño de uña. Perfecto para no mancharte ni salirte de los bordes.

Laca de uñas Nailfinity Max Factor. Esmalte de uñas para ponerte en casa con efecto 3D que es super ‘power’. Se pone en dos pasos, primero el color y luego su top coat con acabado gel que se seca con luz natural, no necesitarás luz UV/ LED. ¡Divino!



Esmalte de uñas Color Show de Maybelline New York. Acabado super brillante gracias a sus pigmentos que captan la luz y la reflejan y con un pincel alisador que ayuda mucho a aplicarlo sin problemas. Y lo mejor, el tiempo de secado: 60 segundos. Ideales para espíritus inquietos. Nuestro favorito, el tono ‘roof terrace’, un precioso aguamarina… Quizá porque ya estamos soñando con el mar.

Laca de uñas ‘1 seconde’ de Bourjois. De secado rápido -50 segundos, ¿quién da más-, su cepillo con efecto de abanico, que se adapta a la perfección al tamaño y la forma de cada uña, es otro plus, perfecto incluso para las menos hábiles. La gama de colores es preciosa, pero nos quedamos con este efecto purpurina con el que brillarás.

Esmalte Gel Lab Pro, de Deborah Lippmann. Si quieres resultados profesionales sin moverte de casa, prueba este esmalte con efecto acolchado. Ayuda mucho al resultado final el pincel redondo que facilita mucho la aplicación del esmalte. Nuestros favoritos, los tonos ‘Call Out My Name’, un precioso malva empolvado, y ‘Thunder Road’, un taupe oscuro que atrae todas las miradas.



Esmalte Nailspolish Metallic Douglas. La colección metalizada de Douglas es perfecta tanto para llevar como para combinar y dar toques de luz a tu manicura.

Esmalte de uñas Le Vernis go Green de Yves Rocher. Con más de un 80% de ingredientes de origen natural y disolventes bio, este esmalte vegano y verde es perfecto para impactar esta primavera.

Cuticle Oil Pen, de Deborah Lippmann. Si quieres que tus cutículas y tus uñas se vean siempre hidratadas, mete en el bolso ahora mismo este práctico lápiz con aceites de coco y jojoba. Lo pasas por la cutícula, luego masajeas toda la uñas y listo. Quedan brillantes y nutridas.