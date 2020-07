Siete propuestas para que tu maquillaje de ojos no pase desapercibido

Con la mascarilla puesta, la mirada centra toda la atención de los looks veraniegos. Toma nota de estas ideas para seguir esta tendencia.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Si cualquier otro verano recurrías a la barra de labios para levantar tu look en un pispás, este año las tornas han cambiado. El uso obligatorio de mascarilla está cambiando nuestros hábitos de maquillaje. Está claro que pintarse los labios no ha pasado de moda. Pero la nueva normalidad nos requiere hacerlo con texturas permanentes, mate y de alta cobertura si queremos que el efecto sea perfecto.

Sin embargo, el maquillaje de ojos está al alza. Ya te contamos cómo, según había registrado Dior, la búsqueda de eyeliners y otros productos para ojos, como la máscara de pestañas, se había disparado un 52% durante los meses que coincidieron con el confinamiento. Hasta la mismísima Taylor Swift se ha pasado al colorido en la mirada. https://www.instagram.com/p/CATAEwLjKqx/

Curiosamente, hace unos meses, cuando se presentaron las colecciones de verano sobre las pasarelas de todo el mundo, vimos en muchos desfiles eyeliners en tonos neón; juegos de sombras; párpados decorados con dibujos… Un reflejo quizá de la demanda por un maquillaje más personal y atrevido -recordemos la serie Euphoria y sus looks-, que también fue premonitorio. Si te apetece pasarte a esta tendencia que no deja de sumar fans, te proponemos siete looks que acapararán todas las miradas (con o sin mascarilla).

EL AHUMADO LIGHT. El efecto smoky siempre es un as en la manga, pero en verano te recomendamos que lo hagas más ligero, con tonos tierra, melocotón o coral. Las paletas de sombras -o, por qué no, de coloretes o tus polvos de sol- son muy útiles para este efecto. “Al traer varias tonalidades en la misma gama cromática permiten jugar”, señala Cristina Lobato, maquilladora profesional. Para el ahumado, puedes emplear el color más oscuro para delinear todo el ojo y el más claro en el lagrimal para iluminar.

VUELVEN LAS SOMBRAS. ¿Quién nos iba a decir que por fin gastaríamos esa sombra de ojos azul o rosa palo? Según los desfiles de Alice & Olivia; Christian Siriano o Max Mara incluso tendremos que comprarnos una. La idea es cubrir con el tono escogido todo el párpado móvil (e incluso un poquito más) y difuminarlo hacia la esquina exterior, a modo de pequeño rabillo. Respecto al color, triunfa claramente el verde azulado, pero puedes probar con un lila -que sienta especialmente bien a los ojos verdes- o con rosas palo, que animarán hasta la mirada más triste.

EYELINER GRÁFICO. Si el rabillo o el efecto cat eye lo tienes más que superado, atrévete con esta idea que vimos en el desfile de Moschino. En realidad, es mucho más sencilla que hacer uno tradicional perfecto: solo hay que delinear la parte superior y terminar con un pequeño triángulo. Puedes dibujarlo con lápiz o con un liner de gel si eres muy mañosa. Y si te sientas creativa, inspírate en los años 60 “y prueba con formas abstractas y flotantes”, aconseja Lobato. ¡No fallarás!

ODA AL NEÓN. Una buena opción para trastear con los colores más arriesgados del Pantone es probar con su versión en liner. Puedes hacer la raya gruesa como en la foto o, simplemente, repasar la parte superior de las pestañas con una línea finita. Combina siempre con un toque de máscara en las pestañas para abrir bien tu mirada.

EL EFECTO ACUARELA. Sutil, delicado, pero lleno de color. Así es este acabado al que se apuntaron muchos diseñadores, como Olivier Rousteing para Balmain. Empieza con el rosa, con el que cubrirás todo el párpado móvil y delinearás las pestañas inferiores; repasa la cuenca del ojo con un tono melocotón y termina iluminando con un azul cielo o un plateado el lagrimal. Es importante para crear la sensación de acuarela emplear texturas en polvo y difuminar los contornos.

TRÍO GANADOR. Sabemos que esta propuesta es solo apta para las más atrevidas, pero teníamos que animarte. En este caso se trata de combinar tres tonos que contrastan entre sí -cobre, amarillo y naranja- y dejarse llevar por el pincel. No hay límites para la aplicación. Ni siquiera para la elección de los colores; puedes cambiarlos por plateado, rosa y violeta. O probar con declinaciones del verde. Aquí el arte es el único que manda.

PINTA, PINTA… Un garabato, una nube o una pequeña estrella. Si para ti el maquillaje es una cuestión de juego y diversión, no lo dudes. Apúntate a esta tendencia entre naif y vanguardista que las protagonistas de la serie Euphoria lanzaron el verano pasado. Para hacer el dibujo te recomendamos que uses un lápiz de mina blanda, para no dañarte al pintar, pero que sea waterproof.