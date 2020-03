¿Sabes que el rotulador con el que subrayabas los apuntes puede ser tu nuevo eyerliner favorito? Sephora acaba de lanzar una colaboración con Stabilo

Ahora sí que vamos a hacernos la raya del ojo bien.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

¡Qué tiempos aquellos en los que nos pasábamos horas en la biblioteca haciendo resúmenes y subrayando! Vale que en aquel momento estudiar no era lo más divertido del mundo, pero cuando acabamos seguro que alguna vez sentiste nostalgia Y es normal porque el momento folios, carpetas y rotuladores es inolvidable y ahora podemos revivir lo bonito de aquellas horas porque Sephora acaba de lanzar una colaboración con Stabilo, la marca de subrayadores más famosa. Tranquila, que ahora los rotus no se venden en la perfumería, pero los 'eyerliners' sí.

Para qué lo vamos a ocultar, ¡nos han encantado! Y no solo porque es el lanzamiento beauty más ‘cuqui’ que hemos visto en mucho tiempo, también porque son muy fáciles de usar. Si te fijas, tiene la punta biselada de fieltro con dos grosores y es ideal para conseguir dos beauty looks muy diferentes: un trazo más fino o más ancho según como apoyes el aplicador.Ahora no vayamos a hacernos las alumnas aventajadas que mira que hemos tenido que practicar delante del espejo para que la raya nos saliera igual en un lado y el otro (a quien le salga perfecta a la primera, por favor, que levante la mano).

Además, y esto seguro que es un dato muy importante para las beauty lovers, aunque no se trata de un producto resistente al agua, es de larga duracicón, con un color ultra intenso y muy homogéneo.

Disponible en negro, azul, marrón y gris, lo puedes encontrar en la web de Sephora y, cuando todo pase, también en sus tiendas físicas por 7,95€.