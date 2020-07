Los retoques que se ha hecho Eva González antes de volver al trabajo

Woman.es

Allá donde Eva González va, triunfa. Es una de las mujeres más elegantes de nuestro país y eso nadie lo duda. En MasterChef nos enamoramos de sus looks sofisticados y llenos de glamour y en La Voz saca su lado más canalla con prendas más rockeras y tonos neutros -para no destacar más que la escenografía del programa-. Ahora que tiene que volver a trabajo, se ha hecho unos pequeños retoques, pero, oye, que nadie se alarme, que no tiene nada que ver con el cambio que se ha hecho Kylie Jenner, que ha aparecido en redes sociales con una nueva cara, literal.

- Así son los vaqueros acampanados y rotos favoritos de Instagram

- Los pantalones vaqueros acampanados y en blanco que Zara ha lanzado como la nueva versión de aquellos 'culotte' concebidos como su 'best seller'

A Eva le hace falta poco para estar perfecta. Es más, Eva siempre está perfecta. La hemos visto cientos de veces con la cara lavada y a guapa y elegante nadie la supera (que nos perdone Paula Echevarría), pero como el resto de vez en cuando le gusta visitar el salón de belleza para ponerse más guapa aún.

Ahora que acaba de arrancar la grabaciones de la nueva edición de ‘La Voz’, la presentadora ha querido pasar por la peluquería y el centro de uñas.

Estira tu manicura todo el verano Ver 9 fotos

Primero la vimos con el pelo recogido y cuando salió de la pelu ya iba con su melena suelta, después, se hizo la manicura, que no hay que descuidar ningún detalle. Las cámaras lo pillan todo.