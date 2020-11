Las más deseadas por todas las 'make up junkies'

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Si eres de las que adora el maquillaje seguramente lleves unos meses mirando con pena a todos tus potingues porque ya no puedes usarlos como antes. Y es que, entre los meses de cuarentena, el verano, que siempre invita a maquillarse menos, y tener que salir a la calle con media cara tapada por la mascarilla, habrás notado que te maquillas mucho menos.

Esto, lejos de ser algo superficial, puede influir (y mucho) en tu estado de ánimo, ya que está comprobado que si eres de las que disfrutas con el maquillaje, necesitas mantener esa rutina en tu vida. Por eso hoy vamos a proponerte que te des un caprichito, te hagas con una de estas paletas de sombras que te vamos a recomendar y recuperes de nuevo la ilusión por tus sesiones de 'chapa y pintura'.

Por supuesto, no seremos nosotras las que te animemos a no pintarte los labios (una auténtica 'make up junkie' los lleva pintados hasta debajo de la mascarilla), pero ya que los ojos es la parte de tu rostro en la que todo el mundo va a centrar su atención ahora, ¿qué mejor que empezar por un producto para resaltarlos y hacerlos más expresivos?

Además, hemos pensado en todo, y en nuestra selección no solo encontrarás opciones con colores neutrales que le gustan a todo el mundo. Si eres de las que se atreve con todo aquí también hay cosas para ti, porque creemos firmemente que el color en el maquillaje es algo necesario en estos tiempos tan grises, para poder alegrar tus días aunque sea con algo tan 'banal' como una sombra de ojos.

Todas ellas están disponibles para compra online, para que puedas ahorrarte colas y esperas innecesarias, y algunas de ellas tienen un buen descuento, así que no tardes mucho en hacerte con tus favoritas si no quieres quedarte sin ellas. ¿Preparada para descubrir nuestras paletas de sombras favoritas? ¡Coge tus brochas que empezamos!