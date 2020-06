Puig adquiere una participación mayoritaria de la prestigiosa marca de belleza Charlotte Tilbury 

La empresario tendrá una parte minoritaria de la firma que creó en 2013.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Sombras de ojos, los labiales,… Si eres una beauty victim como nosotras te habrás enamorado más de una vez (y más de dos) de los cosméticos de Charlotte Tilbury, la icónica marca de lujo británica de maquillaje y cuidado de la piel que nació en 2013. Pues que sepas que a partir de ahora pertenecerá al conglomerado de firmas que forman Puig. La empresa familiar de moda y fragancias, con sede en Barcelona, ha adquirido una participación mayoritaria de Charlotte Tilbury.

Eso sí, de momento la fundadora y experta en belleza que da nombre a la marca continuará dentro de la firma con una participación minoritaria significativa y continuará como Chairman, President y Chief Creative Officer de la compañía y Demetra Pinsent, como CEO. BDT Capital Partner, que ha actuado como asesor financiero de Puig, tendrá también una participación minoritaria.

“Siempre me he atrevido a soñar y crear magia a través de la belleza. Me enorgullece unir fuerzas con Puig en una alianza estratégica que nos ayudará a lograr nuestras ambiciones ilimitadas. Hemos llegado a un punto crucial en nuestro crecimiento desde que lanzamos la marca hace siete años, y esperamos dar paso a nuevas oportunidades con Puig, el socio perfecto con el que desarrollar una marca icónica y perdurable”, ha contado Charlotte Tilbury.

“Puig pilota algunas de las marcas más emblemáticas de moda y fragancias del mundo y siempre me ha inspirado su poder de innovación y reinvención a través del storytelling y la creatividad; así como el respeto por las marcas lideradas por el propio fundador, como la mía. Me siento como en casa”.

Por parte de Marc Puig, Chairman and CEO de Puig , la bienvenida también ha sido calurosa. “Estamos realmente entusiasmados de asociarnos con Charlotte y su equipo, y apoyarlos en la próxima etapa de desarrollo de la marca”, ha afirmado Marc Puig, Chairman and CEO de Puig.