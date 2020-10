Ya puedes volver a dar uso a ese pintalabios que te gusta tanto (y que no llevas porque mancha la mascarilla) porque ahora lo utilizarás como sombra de ojos

Es la última tendencia de maquillaje para destacar la mirada.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Las amantes del maquillaje en general, y de los pintalabios en particular, echamos de menos lucir cada día un color distintos de labios a juego con nuestros estilismos, ¿verdad?

No es la primera vez que te decimos que ahora, por el uso obligatorio de las mascarillas, ha cogido más sentido que nunca eso de que "una mirada vale más que mil palabras", porque los ojos son los protagonistas de todo 'beauty look'. Pero entonces, ¿dónde quedan los labiales?

A lo largo de la historia en situaciones de crisis el consumo de labiales, especialmente en tonalidades vivas como el icónico rojo rubí o el tono borgoña, aumentaba. La razón de este incremento era que las mujeres los compraban para verse más guapas y atractivas, así como para sentirse más seguras de sí mismas y, por tanto, subirse la moral. Sin embargo, la crisis mundial del coronavirus está siendo muy distinta.

Según explica David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD y Revitalash Cosmetics así como de muchas famosas españolas, "el uso constante de mascarillas está limitando el deseo y las ganas de consumir labiales, indistintamente de su textura, acabado o tonalidad. Por ello, esta temporada, más que nunca, las cejas marcadas y expresivas serán las protagonistas, encargadas de aportarnos la mayor sensación de seguridad, acompañas de looks de ojos rasgados con presencia de tonos rojizos".

Por esta razón las sombras de ojos, las máscaras de pestañas (incluso de colores) y, por supuesto, los perfiladores de cejas se han convertido en nuestros mejores aliados pero, ¿sabías que ahora también puedes maquillar tus ojos con ese labial que te gusta tanto y que no utilizas desde hace meses?

Sí, amiga. Bajo el nombre de 'Eye-Lipstick' surge una nueva tendencia de maquillaje que consiste básicamente en eso: "en acudir a productos como nuestra barra de labios o nuestro habitual 'blush' para marcar la mirada", explica Deibis. Según recomienda el maquillador, habría que optar por colores coral que se fundan fácilmente para una mirada elegante y saludable. Con un colorete conseguiremos un tono más mate, mientras que con un labial podremos conseguir looks más jugosos con efecto 'glow'.

¿Cómo aplicar el pintalabios y el colorete como sombra de ojos?

Es un truco genial para aquellas que dominan la aplicación de sombras de ojos. Según detalla David Deibis, "se puede usar el colorete como sobra de ojos para tratar de enmarcar la mirada, para ello, simplemente se debe depositar un pequeño toque de color en la cuenca, difuminando el producto hacia el exterior en dirección ascendente con ayuda de las yemas de los dedos".

Por supuesto, es importante buscar el equilibrio en el maquillaje y para ello se aconseja aplicar una pequeña cantidad en el exterior de las pestañas inferiores de manera difuminada para rasgar la mirada, tal y como recomienda el experto.

¿Y si queremos un efecto 'glow'?

El efecto brillante en los párpados dará un toque de luminosidad a tu rostro ideal. No es la primera vez que nos llama la atención esta propuesta de maquillaje, de hecho Alba Díaz Martín confesó a través de sus redes sociales que uno de sus trucos de belleza era aplicarse vaselina en los ojos, y lo cierto es que el resultado no puede ser más favorecedor. Para conseguirlo, David Deibis recomienda acudir a barras de labios tipo 'gloss' o de bálsamo, que nutran la zona y no resequen los párpados.

La importancia de las cejas

Unas cejas bien marcadas y definidas son importantísimas para presumir de una mirada bonita, ya que aportan personalidad al rostro. En este sentido, productos que ayuden a repoblar las cejas, o que simplemente las maquillen con efecto 'microblading' se vuelven nuestros mejores aliados.

Así que ya sabes, deja de preocuparte por todos esos pintalabios a los que no estás dando uso y aplícalos en tus ojos sin miedo. ¡Seguro que el resultado merece la pena!