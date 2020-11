Tenemos un nuevo pintalabios rosa favorito y lo mejor es que es solidario

Ese color, esa textura… PERFECTO.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

El rosa es el nuevo rojo, amiga. En el momento que nos quitamos la mascarilla, ¡toma explosión de color en los labios! Y este año estamos convencidas de que el rosa será el rey. Es más, no es que estemos convencidas porque favorezca una barbaridad, también porque la pasarela ha hablado. No hay más que echar un vistazo a los looks beauty de Oscar de la Renta y Carolina Herrera de este otoño-invierno 2020/2021 para darse cuenta de que el pintalabios rosa triunfa. Y, ojo, que nosotras tenemos un fichajes: el labial solidario LIPS FOR LIFE de 3ina.

El 16 de noviembre, por tercer año consecutivo, lanzaron su pintalabios solidario solidario LIPS FOR LIFE en apoyo a la lucha contra el cáncer. Pero, ojo, que no es un labial cualquiera. A simple vista es un labial transparente, con textura de un bálsamo, pero en contacto con PH de la piel se transforma y crea un tono rosado único.

Gracias a todo lo recaudado, la firma de cosmética vegana ha recaudado 30.000€ para la lucha contra el cáncer y este año se destinarán 3€ por cada labial vendido LIPS FOR LIFE a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Con un precio de 10,95€, está de en su web es.3ina.com, el labial solidario LIPS FOR LIFE está disponible desde este el 16 de noviembre de 2020 en los puntos de venta 3INA en los espacios seleccionados de Arenal y El Corte Inglés y en todos los puntos de venta de Primor.