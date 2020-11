El pintalabios rojo más bonito de 'Emily in Paris' está a la venta en Sephora y es de los mejores labiales que hemos probado en la redacción

Emily, te entendemos, es uno de nuestros labiales rojos favoritos.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Aunque, lo confesamos, somos fans absolutas de las máscaras de pestañas, en la redacción de Woman.es no podríamos vivir sin un buen pintalabios rojo. Está comprobado que en los momentos de crisis la venta de labiales rojos se dispara y, la verdad, no nos extraña porque un pintalabios rojo puede ser el cosmético que sustituya a ese colorete que tanto te gusta y que no te queda e incluso del iluminador, en el caso que sea con brillo y no mate. Pero, ojo, que nosotras no somos las únicas porque en una de las escenas más icónicas de la serie 'Emily in Paris', Lily Collins luce un pintalabios rojo que nosotras ya hemos probado.

Para acudir a la Ópera Garnier, la protagonista de la serie de moda en Netflix se enfundó un vestido negro de largo midi, silueta evassè y escote Bardot que combinó con unos salones con tacón XXL negros y diadema de diamanté. Remató con un pintalabios rojo efecto mate que está la venta en Sephora. Ha sido Aurelie Payen, la maquilladora de Lily Collins en la serie, quien ha contado que ese rojo intenso lo consigue con el icónico labial en crema Cream lip Stain de Sephora Collection en el tono 01 Always Red.

Aunque tiene un acabado mate, cuando lo aplicas es aterciopelado, tiene un color intenso y fijación extrema. Como contiene aceite de aguacate, no reseca los labios y, aunque bebas, comas o uses la mascarilla, permanece intacto.

A la venta en la web de Sephora y en las tiendas físicas de la firma por 12,99€, la gama Cream lip Stain de Sephora Collection es una de las más vendidas de Sephora de todos los tiempos.