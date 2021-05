Piel hidratada y morena al instante con las gotas bronceadoras más deseadas

Descubre el nuevo producto milagro de Primor: la loción facial de Beauty Drops que proporciona un bronceado bonito, sano y duradero.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Son muchas las chicas que todavía guardan cierto miedo a los productos autobronceadores. No las culpamos, pues tienen mala fama. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la industria cosmética lleva muchos años trabajando para optimizar esta tipología de productos y acabar con todos los inconvenientes (manchas, diferencias tonales, etc) que su uso continuado producía. Ahora funcionan de una forma súper efectiva y satisfactoria para todas. Además, ya no solamente están disponibles en formato crema, sino que los encontramos en sprays, en mousses, en sérums para la cara, o tipo loción facial.

Precisamente, hoy venimos a contar los beneficios de un sérum facial con poderes autobronceadores que, además de hidratar la piel del rostro, destierra cualquier mito antiguo sobre los productos cosméticos que potenciaban el moreno. Se trata de una loción facial de la firma de parafarmacia Beauty Drops, a la venta en Primor.

Concretamente, estamos hablando de una loción facial formulada con la combinación de Eritrulosa y Dihidroxiacetona (DHA). Ambos son, en palabras de Beauty Drops, "dos ingredientes naturales extraídos de la fermentación de la caña de azúcar que funcionan como el principal activo autobronceador". Cuando estos entran en contacto con la piel se provoca una reacción química con los aminoácidos de la queratina que se encuentra en las capas externas de la piel.

Además de los dos mencionados ingredientes activos, esta loción facial está enriquecida con enzimas de calabaza que contribuyen a la renovación celular y combaten el envejecimiento prematuro. Estas enzimas también proporcionan una micro exfoliación que ayuda a mantener un tono uniforme en la piel uniforme. Según explican desde la firma, este producto facial actúa sin dañar el cutis y de forma progresiva, aunque los resultados ya son visibles a las dos horas aproximadamente.

¿Cómo utilizarlo?

Desde esta marca cosmética de parafarmacia aconsejan mezclar entre cuatro y doce gotas del producto con el sérum, la crema de cara o el aceite de uso habitual. En ese sentido, hay que decir que esta loción facial convierte cualquier producto en autobronceador. Con el uso constante de esta mezcla se consigue un efecto gradual para alcanzar el bronceado deseado. Hay que aplicarlo sobre la piel limpia ya sea indistintamente de día o de noche. Es un producto apto para todo tipo de pieles. También se adapta a cualquier filosofía de consumo, pues es vegano, no está testado en animales y no contiene ni gluten ni siliconas. ¿Decimos 'hola' al bronceado que siempre hemos soñado?