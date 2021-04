Phoebe Dynevor (‘Los Bridgerton’, Netflix) resalta sus ojos pequeños con estos dos trucos de maquillaje en la alfombra roja de los Premios Bafta

La actriz de ‘Los Bridgerton’ pisó la alfombra roja de los Premios Bafta con un vestido negro y un maquillaje sencillo e impecable en el que los ojos eran los protagonistas.

PILUCA SANTOS

Poco a poco, los premios del cine y de la televisión vuelven a la normalidad, aunque de manera diferente. Ahora las alfombras rojas son híbridas, mitad en casa y mitad in situ, como ocurrió en los Premios Goya y en la noche del domingo 11 de abril con los Premios Bafta, que se entregaron en Londres y contaron con la presencia de Priyanka Chopra, que derrochó sensualidad con un diseño de la firma española Pertegaz, y Phoebe Dynevor. La actriz de ‘Los Bridgerton’, de Netflix, se sirvió de dos trucos de maquillaje para resaltar sus ojos pequeños. ¡Y nosotras te vamos a contar, paso a paso, cuáles!

- Todo el mundo habla de la novia de Regé-Jean Page, el protagonista de 'Los Bridgerton', ¿quién es?

- Phoebe Dynevor, Daphne en la serie Los Bridgerton, tiene un abrigo de Mango del que no te cansarás nunca porque sobrevive a cualquier contexto

Enfundada en un sencillo vestido negro con escote asimétrico de Louis Vuitton, la actriz de la popular serie de Netflix resaltó su mirada con un eyeliner felino y las cejas despeinadas.

El eyeliner genera mucha frustración por eso te vamos a dar los consejos infalibles para hacer la raya del ojo perfecta

1. Con un pincel biselado y un 'eyeliner' en gel trazamos, con el ojo abierto, una línea en ángulo diagonal desde la línea de agua de las pestañas inferiores en dirección a la sien o a la ceja, dependiendo de la inclinación que más te guste. "No te preocupes si la línea no es recta ni asimétrica con el otro ojo porque para eso hay una solución mágica que te enseñaré en el último paso", aclara la maquilladora Cristina Lobato.

2. Una vez hemos creado la cola del 'eyeliner', a continuación lo conectamos con el párpado y rellenamos hasta la mitad del mismo. En este punto ya está realizado la mitad del trabajo. Para terminar la otra mitad, comienza a maquillar desde el lagrimal. Partiendo desde el interior de la línea de agua marcamos hasta conectarlo con la línea que hemos trazado desde el centro del párpado hasta la cola del 'eyeliner'.

3. Para finalizar y pulir el trazo de la cola vamos a corregir de la siguiente forma: Humedecemos un pincel plano con agua micelar, lo apoyamos sobre la cola del eyeliner y deslizamos para corregir la inclinación y así hacer una línea totalmente recta, limpia y pulida.

Pero Phoebe Dynevor en los Bafta se sirvió de otro truco de maquillaje que podemos copiar las chicas con los ojos pequeños y que además es clave para tener una mirada joven. La actriz de ‘Los Bridgerton’ lució las cejas despeinadas.

Si quieres que tus cejas también se conviertan en icónicas recuerda el primer mandamiento prestado de la moda:

- Menos es más: es decir, cuanto menos las toques mejor. Procura ponerte en manos especializadas para depilarlas. Si no te convence su forma, deberías acudir a un especialista para que analice tu rostro y su forma. Ahora mismo muchos especialistas utilizan programas para que puedas visualizar el resultado antes de empezar a tocarlas, con lo que podrás quedarte mucho más tranquila.

- Los lápices de cejas y los fijadores son básicos en tu neceser. Un lápiz del tono de tus cejas te servirá para rellenarlas, tanto los huecos como para dar forma al arco. El gel servirá para fijar el resultado y que aguante todo el día.

- Con la edad el vello de las cejas se debilita, por eso es tan importante cuidarlas. También pueden caerse si tenemos deficiencias nutricionales, especialmente de las vitaminas A, B, C y E y otras proteínas, por lo que la alimentación juega un papel primordial. Las cejas perfectas son aquellas que se adaptan a tu rostro, enmarcándolo y aportando expresividad tanto a tu mirada como a tus gestos. Si no has nacido con unas cejas perfectas ahora puedes cuidarlas con serums específicos y con nutricosmética.