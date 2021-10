Consigue unas pestañas que parecen postizas con este trucazo de maquillaje de TikTok

Este nuevo truco de TikTok para aplicar la máscara de pestañas es el secreto de unas pestañas tan increíbles que parecen extensiones.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Tanto si eres de las que está atenta a cada nueva tendencia de maquillaje para probarla y recrearla, como si en tu neceser solo hay básicos para darle un poco de vidilla a tu cara por las mañanas, hay un producto que estás harta de utilizar, y ese es el rímel. Y es que, la máscara de pestañas es uno de esos imprescindibles que puede cambiar por completo tu aspecto si sabes sacarle partido.

¿Pero hay alguna novedad en la aplicación de este producto? Pues sí, y lo hemos descubierto gracias a este vídeo de TikTok que nos ha hecho replantearnos todo lo que creíamos saber.

Para aumentar la longitud y la separación de las pestañas y darles más volumen, todas aprendimos a colocar el gupillón en nuestras pestañas, y luego, con movimientos ascendentes, ir aplicando el producto hasta cubrirlas por completo. Años más tarde, gracias a los tips de los maquilladores profesionales, descubrimos que si a la vez que deslizábamos el cepillo hacia arriba hacíamos un movimiento en zigzag el resultado era una mirada mucho más marcada. Sin embargo ahora, esta seguidora de TikTok nos ha presentando una forma aún mejor de marcar las pestañas, haciendo que incluso parezcan extensiones.

Ella utiliza un método que ha llamado Zick Zack, que no es lo mismo que el zigzag, pues en este tienes que tensar ligeramente la piel en la esquina exterior de los ojos, sostener el cepillo de la máscara de pestañas verticalmente, y luego zigzaguear de un lado a otro para cubrir las puntas y los lados de cada pestaña. A continuación, puedes volver a la vieja costumbre de peinar las pestañas hacia arriba, desde la raíz hasta la punta. Elimina las manchas que hayas podido dejar en el párpado (sobre todo si eres novata con esta técnica), ¡y listo! Tus pestañas ahora serán de tamaño XXL y su volumen y longitud habrá aumentando considerablemente.

Lo mejor es que no necesitas ningún producto extra. Ni siquiera tienes que añadir mucho más tiempo al paso de aplicar la máscara, y es un cambio tan fácil de incorporar a tu rutina, que no hay excusas para no empezar a probarlo mañana mismo.

Y, en caso de que te preguntes cuál es la mejor máscara de pestañas para este trucazo, aquí te dejamos con algunas de nuestras favoritas.