Si tienes pecas en el rostro como Paz Vega y no quieres disimularlas, utiliza este agua de maquillaje de Chanel para un resultado natural, luminoso y fresco

Créenos, favorece a todo tipo de pieles (y edades).

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

El Festival de Cine de San Sebastián nos está haciendo recuperar de manera definitiva la ilusión por las 'red carpets'. Una de las presencias más esperadas de esta 68 edición del certamen ha sido la de Paz Vega, ya que no acudía a la cita desde el pasado 2017.

En esta edición, la actriz ha presentado, junto a Raúl Arévalo, su último trabajo: 'El lodo'. Para la ocasión no solo nos regaló un estilismo alucinante en clave 'working' protagonizado por una camisa blanca y pantalón 'culotte' negro sino que, como era de esperar, el 'beauty look' que la sevillana lució no ha dejado indiferente.

Con un recogido 'messy' desenfadado y un maquillaje IDEAL en tonos tierra, Paz Vega ha conseguido captar todas las miradas y demostrar, una vez más, que a veces "menos es más" y es que, tal y como pudimos ver en la alfombra roja del Festival de Málaga, los 'beauty looks' naturales son los más favorecedores.

El maquillaje de la sevillana, obra de Iván Gómez para Chanel, es un 'make-up' clásico que, además de favorecer a todo tipo de pieles, resulta perfecto para todo tipo de mujer y para todas las edades.

Por tanto, hablamos de un "maquillaje comodín" al que se puede recurrir en cualquier ocasión y siempre será un acierto.

Lo que más nos gusta de este 'make-up' es que tiene un resultado muy natural, luminoso y fresco. ¿El truco? El estilista Iván Gómez nos lo da y, básicamente, es el agua de maquillaje de Chanel que ha utilizado como base.

En concreto hablamos de 'Eau de Teint', el primer agua de maquillaje de la icónica firma francesa desarrollada con una fórmula ultraligera e hidratante compuesta por un 75% de agua. Por ello, resulta ideal para mujeres con pecas, como Paz Vega, que no quieren disimularlas.

Consigue dar un aspecto de tez difuminado, liso y unificado gracias a "las microburbujas de pigmentos encapsulados que se funden sobre la piel para un efecto de piel desnuda y radiante", explican desde la marca.

Además, aplicarla es muy sencillo ya que solo se necesita depositar una pequeña cantidad en el dorso de la mano y con la ayuda del pincel, que el propio producto incluye, realizar movimientos circulares para un resultado uniforme.

Ivan Gómez ha completado el maquillaje de la actriz dando un toque rosado en las mejillas para un efecto buena cara, mientras que para los ojos ha optado por jugar con las sombras 'Les 4 Ombres' de Chanel y difuminar los tonos marrones, beige y dorados. Como toque final ha añadido un tono nude para los labios.

En definitiva, un 'make-up' sencillo, clásico y superfavorecedor que nosotras mismas podemos conseguir en casa.