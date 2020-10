Solo te vamos a decir una cosa, ¡Amiga, tienes que ficharla pero ya!

Paula Echevarría es una de las famosas que más comperte sus trucos de belleza o sus looks favoritos en las redes sociales y si por algún motivo te has perdido sus últimos stories en donde habla acerca de los productos de belleza que son imprescindibles para ella, no te preocupes que nostras te contamos todos los secretos detrás de ese rostro fresco, sano y lleno de vida.

Contrario a lo que podrías creer la actriz no usa base de maquillaje, en realidad es fan de uno de los productos de Atashi. Se trata de la DD Cream Nude Skin Perfection y es que ella misma ha revelado que la usa en lugar del make up.

Entre los detalles que más le gusta está el color dorado que le da, con el que consigue que su rostro tenga un efecto unificado sin que haya lugar para pequeñas imperfecciones. Y es que el cuidado diario de su piel más allá de hidratantes y sérums depende de esta crema pensada para alimentar, iluminar y proteger la cara.

"He conseguido salir a la calle y verme bien sin maquillaje. Antes necesitaba más productos para verme bien y desde entonces (el confinamiento) el efecto natural cada día me gusta más. Creo que cuanto mayores somos, menos nos gusta llevar una capa de maquillaje", confesaba Paula Echevarría, en su cuenta de Instagram. Recordemos que la actriz, de 43 años, está esperando un bebé con su pareja Miguel Torres.

La protagonista de 'Velvet' también le explicó a sus más de 3 millones de seguidores que otra de las razones por las que se ha casado con este producto es porque: "Tiene unos micropigmentos iluminadores que dan mucha luz, iguala el tono de la piel y adaemás, a nivel estético también sirve como tratamiento. Tiene retinol, atenua las manchas, cierra los poros...Es muy buena", ha zanjado.

Lo cierto es que esta DD Cream, además de servir como base y dar color protege del sol. Y además nutre, aporta elasticidad a la piel con efecto lifting natural, reduce la anchura y la longitud de las arrugas y atenúa los microrrelieves de la piel. Vamos toda una maravilla.

Cuesta 35,79 euros en la página de la firma y si es el producto definitivo que no puede faltar en tu neceser porque con él podrás prescindir de maquillaje y presumir de un resultado impecable. Palabra de Paula.