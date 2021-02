¿Cómo lograr el maquillaje de Bárbara Lennie? Este es el paso a paso que debes seguir

Consigue un resultado excelente.

Marta Bonilla |Woman.es

La actriz, protagoniza la portada de febrero de WOMAN MF, con un look muy 'frenchy' en el que destaca la luminosidad de la piel y la boca mordida. Miguel Álvarez, maquillador de YSL, nos dice el paso a paso para conseguirlo.

Piel natural y perfecta, con efecto glow

"Hay que elegir una base modulable como Touch Éclat Le Teint de YSL (52 €), que permite crear una cobertura a medida. Para un look natural como este, con una gota tienes suficiente para todo el rostro. Yo la puse en el dorso de la mano y con una brocha y movimientos circulares empece a aplicarla desde el centro de la cara hacia el exterior, difuminándola muy bien. De esta forma, en la zona T – frente, nariz y barbilla- que suele tener más imperfecciones se deposita más producto y cubre mejor y el efecto en el resto del rostro es muy traslúcido", nos explica Miguel Álvarez. Él lo aplica con brocha, pero también lo puedes hacer con los dedos: "de hecho siempre termino con los dedos, para fijar y fundir el maquillaje".

Un rayo de luz sin necesidad de brillo sparkling

Es el efecto más deseado del momento en la piel y está en el ADN de YSL Beauty, creador hace 30 años de Touche Éclat (23,60 €), el iluminador más icónico de la historia. "No hay otro que consiga esa apariencia de luz natural de la piel. Si miras a Bárbara no ves ese toque brillante, metálico de otros iluminadores, sino una luz que sale del interior, de piel bonita, sana, jugosa… que es lo que buscábamos".

Touch Éclat es un comodín: "que no te quieres maquillar, pones unos toques donde necesites cubrir o dar luz y listo; es perfecto para llevar en el bolso y retocar el maquillaje a lo largo del día. Aconsejo tener dos tonos, el de tu piel y otro más claro, para esculpir", nos dice el maquillador que en el rostro de Bárbara lo aplicó en diferentes puntos. "En las sienes y a ras de las cejas, por debajo, para crear volumen, sobre el tabique nasal para destacar esa zona y afinar la nariz – oscureciendo los laterales, haciendo un sutil contouring y alrededor de los labios para destacarlos y potenciar el efecto plump", apunta Miguel. "Además lo apliqué bajo, no sobre la ojera y difuminé muy bien para iluminar la mirada". Su truco es utilizarlo otra vez al final del maquillaje "para acabar de definir el rostro. Marcar un poco más el pómulo, si es necesario en el arco nasogeniano para destacarlo …".

Boca mordida, poca técnica y muy favorecedora

"En lugar de utilizar pincel para dejar unos labios perfectos, apliqué el color con la barra y después presioné con la yema del dedo, para crear ese resultado ligeramente 'imperfecto'. Este truco permite además fijar la barra y que no se transfiera a las mascarillas. Por supuesto, no delineamos porque no queremos destacar el contorno, al contrario, buscamos desdibujarlo". Rouge Pur Couture The Slim, YSL (38,35€).

Intensificar la mirada con un párpado nude

"El eyeliner roto potencia más la naturalidad que un eyeliner perfectamente estructurado. Por eso apliqué Couture Eyeliner de YSL (38 €) y antes de que se secara, lo difuminé con un pincel, evitando siempre que quedara un trazo perfecto".

"Para dar volumen a las pestañas elegí una máscara de un negro intenso, que es perfecta para abrir la mirada cuando vamos a dejar un ojo desnudo de sombras. En este caso, la apliqué en las pestañas superiores e inferiores". Máscara Volume Effect Faux Cils Radical de YSL (37€).