Esta es la paleta de sombras favorita de María Pombo

Todo lo que toca María Pombo se convierte en oro y por eso, cuando la 'influencer' anunció que iba a convertirse en embajadora de una de las paletas de Bobbi Brown, sabíamos que iba a ser todo un éxito. Así, la marca ha creado en España una campaña beauty en la que la madrileña es la protagonista, posando de manera natural y segura, tal y como es ella. “María es genial, ha estado implicada desde el inicio en el proceso creativo de la campaña, teniendo muy claro lo que quería transmitir con esta paleta y sus looks. Estamos muy felices de que le haya encantado esta paleta y la haya escogido como su favorita” comenta el equipo de Bobbi Brown España.

En la campaña podemos verla con dos looks diferentes; un look de día muy natural con tonos tierra mate y otro más intenso con tonos rosados metálicos para ocasiones especiales. “La versatilidad de esta paleta permite crear diferentes looks, desde los más naturales de diario a los mas sofisticados. Además el packaging es precioso y para el mercado español hemos serigrafiado la firma de Maria Pombo, que seguro que se convertirá en un fondo de armario básico” comenta Maria José Antolín directora de marketing en España.

Para el look de día María lleva en el párpado móvil el tono Velvet Blume aplicado a toquecitos y difuminado con la brocha Eye Sweep Brush. En la parte inferior, para equilibrar, aplicamos Pink Blossom desde el lagrimal hasta el extremo. En el centro del lagrimal aplicamos Honey Blush, difuminándolo hacia arriba para aportar luz en la mirada. Para abrir la mirada y hacerla más felina, utilizamos el pincel Angle Brush con el tono Deep Blume, aplicado a ras de pestañas para densificar la pestaña y rasgar la mirada. Por último, aplicamos la máscara de pestañas Smokey Eye Mascara para definir la mirada.

Para el segundo look, el más intenso, hay que aplicar en el párpado móvil Metal Rose con la brocha Eye Smudge. Para densificar las pestañas, con el tono Deep Bloom, creamos una línea fina con la brocha Eye Definer, difuminándola para darle más intensidad a la mirada y crear un efecto foxy eye. En la zona del arco, usamos el tono Pink Blossom aplicándolo con la brocha Eye Sweep, y de nuevo volvemos a aplicar Metal Rose con la Eye Smudge en el centro del parpado móvil. En el lagrimal aplicamos Electric Flora, y terminamos con unas pasadas de Smokey Eye Mascara para intensificar la mirada.

Y tú, ¿con cuál de los dos te quedas?