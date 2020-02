Olivia Palermo utiliza una sombra de ojos líquida, antiedad y (súper) natural para un maquillaje diario que además evita las arrugas del contorno

Un producto 'multitask' que los expertos también utilizan como fijador y matificante de labios.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Si buscas un tratamiento antiedad y eficaz para el contorno de ojos, Olivia Palermo lo tiene. Y no es más que un producto 'multitask' cuya principal y aparente funcionalidad no es otra que la de una sombra de ojos milagro firmada por Perricone MD. Un verdadero milagro con el que no pararás hasta incluirlo en tu neceser porque es en este producto estrella de la marca donde reside el verdadero secreto de los impecables maquillajes de los que la socialité siempre presume. ¿Lo mejor de sus efectos? Lo dicho desde el principio: rejuvenece al mismo tiempo que sirve de prebase.

Si de Olivia Palermo ya nos gustaba todo, desde sus looks más especiales hasta su rutina diaria en la que los paseos por las calles de Nueva York son todo un imprescindible, ahora con todo este descubrimiento terminamos por considerarla, aún más si cabe, como uno de nuestros iconos de estilo y belleza más potentes.

Resumiendo, hay una sombra de ojos que rejuvenece, que ella utiliza de prebase y que además sirve de fijador para nuestras barras de labios, todo al mismo tiempo, siendo la maquilladora Andrea Tiller la verdadera encargada de hacernos partícipes de la casi infinita utilidad de esta sombra líquida que aplica sobre el rostro de la 'it girl' para dar con un resultado completamente natural ejemplificando a la perfección la tendencia del 'no make up'.

En formato suero, es capaz de cubrir la zona del párpado, tapar cualquier mancha o imperfección mientras se lleva puesta al mismo tiempo que de rejuvenecer el contorno de ojos y reducir finas líneas y pequeñas arrugas por obra y gracia de la acil-glutationa, un antioxidante que posee el organismo de manera natural y que con los años se va perdiendo.

- Las marcas de belleza poco conocidas que querrás probar en 2020

- La crema de Weleda como el mejor secreto guardado de Hollywood

Y si como usuarias nos parece ya admirable sin haberla probado, a los profesionales más no les puede encantar por una textura que llevan a los pigmentos a que se asienten mejor y que los maquillajes duren mucho más, contando también con el plus de su aplicación en los labios con la que conseguir un efecto matificante. Todo ello en un único producto que solamente se puede adquirir en tiendas especializadas (perfumerías Nadia, Laconicum o The Secret Lab entre otros) y que a nosotras ya nos ha conquistado por completo.