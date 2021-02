Cómo maquillarse en 10 minutos, la nueva lección de belleza de Nuria Roca

Repite tras el éxito de su vídeo sobre cómo hacerse las ondas.

A mediados de enero, Nuria Roca sorprendió a sus seguidores con un vídeo en el que explicaba paso a paso cómo se peina ella su larga melena cuando quiere hacerse ondas. A la youtuber de belleza pero a través de Instagram, la valenciana dio así respuesta a las fans que la preguntaban habitualmente por ello: y la cosa debió gustar tanto que se ha decidido a compartir un segundo consejo de belleza "de andas por casa": cómo maquillarse en 10 minutos.

"No me gusta dedicarle mucho tiempo al maquillaje y sobre todo me gusta dar la sensación de buena cara sin más... y creo que más o menos lo consigo", se sincera la presentadora en la leyenda en la que acompaña al vídeo en el que repasa su rutina de maquillaje en casa.

En el comentario aclara, además, que no siempre usa los mismos productos, sino que los va incorporando a medida que descubre alguno que le funciona bien.

El primer paso es, lógicamente, limpiarse bien la cara y aplicar aquellos productos hidratantes y para el cuidado de la piel que ella utiliza. Una vez terminada la rutina de belleza, pasa ya sí al maquillaje, que es donde se detiene Nuria Roca en el vídeo.

El primer producto cosmético que utiliza es una CC Crème, una crema para "unificar el tono y dar un poco de color" de la piel del rostro. Roca aplica pequeños puntos de ella en los pómulos, frente y barbilla. El modelo en concreto que utiliza la periodista es la de la marca Erborian, a la venta en Sephora por 40,99 euros.

Una vez repartida toda la crema uniformemente por todo el rostro, Nuria Roca coge el antiojeras y lo utiliza tanto en su lugar original, debajo de los ojos, como debajo de la nariz, en ambos lados de la misma, y allí donde tenga manchitas.

En este caso, en la barbilla y la parte baja de la mandíbula. Apoya primero el pincel y los puntos del producto los distribuye con delicadeza jugando con distintos de dedos, como se deben aplicar este tipo de cosméticos para que sean efectivos. El que usa Roca, por cierto, de la marca Boiing, está rebajado en Séphora.

El tercer paso de la rutina de maquillaje de la primera persona que ha presentado 'El Hormiguero' más allá de Pablo Motos es peinarse las cejas. Dos movimientos bastan: primero hacia arriba, y luego en el sentido del vello, en sentido lateral.

A continuación, llega el turno de los polvos de maquillaje. En primer lugar toma una brocha gorda y los polvos de maquillaje Suit or Armor de Teeez en tono mate, que también están rebajados en Druni, y se los aplica como base. Después utiliza un segundo tono en la zona de los pómulos con una brocha multiusos, y en la misma zona y con la misma brocha se pone colorete rosa de Nars. La clave en este paso, como apunta Nuria Roca, es "sonreír" para delimitar la zona en la que poner suavemente el colorete.

Todavía con la brocha multiusos en la mano, toma el iluminador de Teeez y se lo pone sobre la nariz, en toda la parte central, incluyendo la punta, y en la parte alta de los pómulos, casi en la punta de los ojos. "Este es un muy importante", recalca la valenciana en el tutorial antes de pasar a los detalles, cejas y ojos.

En las cejas se detiene para "rellenarlas" con un lápiz de cejas oscuro, en el mismo tono que su color natural. Y en los ojos utiliza un eyeliner marrón de Bobby Brown "que es como crema, no tipo lápiz", aclara Nuria Roca, que le da forma regular al eyeliner con un pincel pequeño. Por eso "no hace falta que esté muy bien hecho", explica mientras se da el producto en cuestión. "Yo le llamo a esto enguarrar el ojo", dice literalmente la periodista para explicar cómo hace este paso de la rutina de maquillaje.

Todavía no ha terminado con los ojos porque una vez "enguarrados", coge la máscara de pestañas de Dior y pone un poquito sobre sus pestañas postizas. "Las llevo desde hace 6 o 7 años; cuanto más tarde os las pongáis, mejor, porque luego no podréis vivir sin ellas", se sincera mientras continúa con la parte final del proceso de maquillaje.

"Es importante secar bien la tinta con los dedos (la máscara de pestañas) para que después no se manche el ojo", recomienda sobre este producto Roca, que por último coge el pincel para dar un último retoque a la zona de las ojeras justo antes de aplicar el lápiz de labios, la guinda a una rutina exprés que no puede ser más completa.