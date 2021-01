Solo necesitas un producto para conseguir un maquillaje natural de efecto 'no make up' y vale menos de 13 euros

Buena cara al instante y por muy poco dinero.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

La vuelta a lo natural es una tendencia en auge en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, y cada vez se lleva menos la artificialidad y el estilo recargado en las tendencias de moda y belleza. Por eso no es de extrañar que desde hace unos años el maquillaje efecto 'no make up' se haya convertido en uno de los más demandados para el día a día.

Hoy vamos a enseñarte a conseguirlo en casa utilizando únicamente un producto, para que puedas descubrir la versatilidad y la libertad que nos da esta tendencia de belleza y que aprendas a pensar 'fuera de la caja' y a atreverte a darle un uso inesperado a tus cosméticos.

El producto que hemos elegido es la paleta de correctores 'Conceal. Correct. Contour' de Nyx Professional Makeup en el tono medium que es un kit de maquillaje profesional que combina seis tonos de corrector en crema para adaptarse a todos los tipos de piel. Desde tonos neutros hasta tonos rosas y amarillos, esta paleta te permite utilizar colores de forma independiente o mezclarlos para crear tu propio tono, por lo que no solo corregirás con ella manchas, granitos ojeras e imperfecciones, sino que también podrás replicar tu propio tono de piel al mezclar los colores y aplicarlo a modo de maquillaje en crema en las zonas en las que necesites una cobertura extra.

Una vez que tengas el tono del rostro unificado puedes utilizar el tono más oscuro a modo de contouring o bronzer y hasta de sombra de ojos para añadir un poco de profundidad a la mirada, y alguno de los tonos más amelocotonados a modo de colorete.

Así, habrás conseguido un look completamente natural utilizando únicamente un producto, y ya solo tendrás que añadir una capa de máscara de pestañas y un poco de bálsamo labial para finalizar tu maquillaje efecto 'nude'. Fácil, ¿verdad?

Si quieres hacerte con este producto tan solo tendrás que hacer clic aquí y será tuyo por solo 12,45 euros.