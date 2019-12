Navidades doradas con Charlotte Tilbury

Descubre el maquillaje perfecto para ser el foco de atención de estas fiestas

Woman.es para Sephora

A unos días de acabar el año, tenemos que ultimar los detalles para nuestro look de Nochevieja y así empezar el 2020 lo más “brilli-brilli” posible y entrar en el nuevo año brillando como auténticas estrellas. Pero si pudieras elegir el maquillaje de alguna de tus estrellas favoritas, ¿cuál escogerías? El de Kim Kardashian, o quizás, algo más similar a lo de Gigi Hadid, Kendall Jenner o Jennifer Aniston.

Tenemos una mala y una buena noticia para ti. La mala, es que te vas a tener que seguir maquillando tú; la buena, que vas a poder utilizar los mismos productos que los de tus celebrities favoritas. Y es que la maquilladora de las estrellas, Charlotte Tilbury, ha lanzado su propia marca de cosmética que se vende en nuestro país en las tiendas de Sephora. Con estos productos las mujeres podrán encontrar la versión más bella de sí mismas estas fiestas.

Charlotte Tilbury comenzó su carrera en el mundo del maquillaje y la moda en los años 90 con tan solo 16 años. Aunque nació en Londres, pasó parte de su infancia en Ibiza en un ambiente moderno y liberal. Su padre era pintor, lo que seguramente influyó en el desarrollo de su creatividad en el mundo de la cosmética. Ha trabajado para algunos de los diseñadores más conocidos en el mundo de la moda como Chloé, Alexander McQueen, Louis Vuitton o Stella McCartney, entre otros

Entre las celebrities que ha maquillado se encuentran Amal Clooney, Cindy Crawford, Kaia Gerber, Penélope Cruz, Salma Hayek, Kate Moss, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Nicole Kidman, Blake Lively u Olivia Palermo. Pero hay un producto estrella que ha enamorado a todas las que se han puesto en sus manos: la Charlotte's Magic Cream. La maquilladora mezclaba esta crema ella misma y la utilizaba con las modelos y famosas en las sesiones de fotos y desfiles para acabar con la piel “cansada”. Las celebrities le pedían la “crema mágica” para usarla ellas mismas. Charlotte vio que su producto tenía un filón en ello y decidió recrearla y compartirla con el resto del mundo porque la base de un buen maquillaje empieza con el cuidado de la piel. A día de hoy es un éxito mundial. El producto está elaborado con aceite de camelia, rosa mosqueta, péptidos bio-nymph y ácido hialurónico. Su fórmula consigue hidratar la piel de forma inmediata.

Look festivo

Si no la tienes todavía estás a tiempo de encargar una a los Reyes Magos. La Magic Night Cream está formulada para que la uses por las noches y te despiertes con una tez más radiante y firme. Mejora la elasticidad de la piel un 36% en tan solo 8 semanas. De sus ingredientes, el extracto de célula madre de Dafne de invierno, el retinol de liberación prolongada y el derivado de alga roja Marigel rejuvenecen, realzan y protegen la piel. El complejo con péptido BioNymph contribuye a reducir la apariencia de las arrugas y estimula la elasticidad. El aceite Olus y el aceite de semilla de ricino hidratan intensamente para revelar una piel lisa y aterciopelada.

Una vez tengamos bien hidratada la piel, llega el momento de encontrar el look para Nochevieja. Sabemos que las fiestas son duras, y que tener más de un compromiso navideño nos quita horas de sueño, por lo que el corrector Magic Vanish se convertirá en nuestro mejor aliado para simular la apariencia de una noche de descanso.

Para potenciar tus encantos naturales, Filmstar Bronze & Glow es la paleta de contouring que ayuda a afinar, esculpir, acortar, modelar e iluminar los rasgos.

Para iluminar tu mirada esta noche, la paleta Luxury Pillow Talk será un imprescindible con sus cuatro tonos: rosa champán, rosa oscuro mate, marrón mate suave y rosa dorado brillante. Con ella encontrarás un look de ojos romántico y una mirada amplia para esta noche tan especial. A una mirada perfecta, tenemos que sumarle un color natural de mejillas que realce las facciones de nuestro rostro. Para ello, nuestro compañero será el colorete Cheek To Chic de la colección de Charllote Tilbury. Con pigmentos ricos en color, iluminan y alisan la piel para un tono impecable. Hay 6 tonos distintos para dar glamour a tu rostro, pero con la paleta de ojos nuestra recomendación para un look romántico es First Love.

Para terminar el look, Pillow Talk Diamonds convertirá a tus labios en el foco de todas las miradas.