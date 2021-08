Melissa Villarreal revela cuál es su sérum de pestañas favorito

La influencer comparte en Instagram cuáles son sus 'must' favoritos para tener una mirada intensa y una piel dorada.

Melissa Villarreal no deja de descubrirnos todo el tiempo tesoros 'fashion' diferentes y originales. Prendas y conjuntos que no solo nos encantan por ser 'low cost' sino porque ella consigue que cada uno de sus looks sean únicos y versátiles. No podemos negar la capacidad que tiene de escoger los complementos perfectos para modificar cualquier básico.

Pero no solo descubre los mejores conjuntos de lino de las rebajas o el bañador glitter que arrasa en Instagram, o los vestidos de punto que mejor sientan en el verano, la influencer también es una gran devota de los productos de belleza. Mantener el moreno durante tanto tiempo no es casualidad, como tampoco lo es que siempre luzca un rostro sano, fresco y joven.

Aunque con lo que más nos inspira es con buen gusto para combinar tendencias, de vez en cuando también nos da alguno que otro consejo para el cuidado de nuestra piel y cabello.

Y ha sido justamente en una de sus más recientes 'historias' de Instagram que Villarreal ha revelado cuál es su último crush en cuanto a maquillaje se refiere. Se trata de un sérum de pestañas de Freshly Cosmetics, la firma de cosméticos que solo utiliza ingredientes naturales de alta calidad, con concentraciones excepcionales de activos naturales y ecológicos y cruently free.

En este caso, la influencer ha recomendado este sérum que combina más de 8 tecnologías clínicas naturales para conseguir unas pestañas más largas, más densas, más fuertes, más brillantes y con mayor intensidad de color en tan solo 60 días.

Según la firma, su fórmula actúa directamente sobre el ciclo de crecimiento capilar, consiguiendo algo espectacular, aumentar la cantidad y el volumen de las pestañas y reduciendo su caída. Los expertos recomiendan aplicarlo antes de ir a dormir para dejar que actúe durante toda la noche.

Otro 'must' de la influencer en verano es sin duda la brocha para aplicar los polvos de sol. Este básico de maquillaje está fabricado en bambú y pelo sintético de tacto suave y agradable, apto para todo tipo de pieles. La Face Beauty Brush es una brocha facial multiusos, sostenible y vegana, perfecta para aplicar sobre la piel cualquier tipo de producto beauty en polvo; bronceadores, coloretes, polvos matificantes... Es una brocha multitasking para utilizar a diario en la rutina de maquillaje mientras cuidas de tu piel, de los animales y del planeta y que está a la venta por solo 15 euros.

Así que ya sabes, si lo que buscas es un buen sérum de pestañas, que te las fortalezcan y te las haga crecer, o bien quieres una brocha que te dure mucho tiempo, que deje un acabado nítido no dudes en probar los productos de Freshly Cosmetics,