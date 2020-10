Megan Montaner tiene el truco (y la paleta de sombras perfecta) para lucir el ahumado de ojos en tonos rojizos que siempre nos hemos querido hacer pero no sabíamos cómo

Lo ha llevado en la presentación de su último trabajo '30 monedas', una serie de terror dirigida por Álex de la Iglesia, en el Festival de Sitges 2020.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

El Festival de Sitges 2020, que tiene lugar hasta el próximo domingo 18 de octubre, nos está dejando estrenos de lo más especiales. Uno de los más esperados, que ha sido presentado este fin de semana, ha sido el de '30 monedas', una serie de terror protagonizada por Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre y Macarena Gómez y dirigida por Álex de la Iglesia, que se estrenará a finales de noviembre en HBO.

Sin duda, hablamos de una de las series 'made in Spain' más esperadas del momento que estamos seguras de que no dejará indiferente a nadie. Por supuesto, para esta ocasión tan especial, los protagonistas han brillando sobre la 'red carpet' y, en concreto, Megan Montaner ha sorprendido con un look impecable, en el que destaca el color rojo.

La actriz ha llevado un vestido largo tipo lencero de seda en rojo, que podemos decir que se trata de uno de los diseños más sexis de los que nos han dejado las alfombras rojas en este 2020.

Se trata de un diseño de Hugo Boss de tirantes, con escote en 'V' muy pronunciado, la espalda al aire y una abertura en la falda con la que Megan mostraba una de sus piernas. La actriz, además, lo ha combinado con unas elegantes sandalias de tacón negras con tachuelas.

Y es que, además del impecable vestido, Megan Montaner ha conseguido llamar nuestra atención también por su maquillaje, protagonizado por un ahumado de ojos ideal en tonos rojizos, obra de Raquel Costales para Chanel.

Se trata de un ahumado de ojos que, confesamos, siempre nos hemos querido hacer (porque se trata de un maquillaje tendencia) pero no sabíamos cómo. Y hoy estamos de suerte porque la estilista Raquel Costales nos ha dado las claves para poder recrearlo nosotras mismas en casa.

El truco está en poner todo el foco en la mirada. Ya te hemos avisado en más de una ocasión que este 2020, especialmente debido al uso obligatorio de las mascarillas, los ojos adquieren más protagonismo que nunca y, por ello, están surgiendo tendencias de 'make-up' como 'Eye-Lipstick', que nos permite aplicar el labial como sombra de ojos. Sin embargo, y aunque nos encanta poder tener la posibilidad de dar un uso diferente a ese pintalabios que tanto nos gusta, las paletas son ese producto que NUNCA falla, especialmente si hablamos de ahumados.

Es importante tener en cuenta que para poder equilibrar el look, hay que dejar la boca muy nude. La clave para ello, según informan desde Chanel, reside "en una tez luminosa, cuidad e hidratada para dar esta imagen de lienzo perfecto en el que destaca la mirada". En este sentido, saber elegir el producto adecuado resulta fundamental.

En el caso de la mirada de Megan se ha trabajado con la paleta Les 4 ombres 'Candeur et Sédution', gracias a la que han conseguido un ahumado muy sofisticado jugando con los tres tonos rojizos, burdeos y rosa oscuro, y dando un toque del más clarito en el párpado móvil.

Además, según explica la maquilladora, "el truco para intensificar la mirada ha sido marcar una línea dentro del ojo en el párpado superior para no tener que hacer el 'eyeliner' en la raíz de las pestañas y así lograr dar más intensidad a la mirada".

Por supuesto, será clave iluminar de forma correcta la piel, destacando los pómulos con un sutil rosado y trabajando los puntos clave del rostro con un iluminador que consiga resaltar nuestros rasgos. En el caso de la actriz, Raquel Costales se ha centrado en la parte centrar de la cara y la parte alta de la mejilla. ¡Nos encanta!

Por su parte, Megan ha optado por un recogido que dejaba su rostro al descubierto y unos pendientes 'ear cuff' brillantes. En definitiva, una combinación perfecta para un look de noche.