Esta máscara de pestañas ha sido el producto más vendido de NYX durante el Black Friday porque alarga y da un montón de volumen

No es ninguna novedad. Este 2020 es el año de la mirada, especialmente a raíz del uso obligatorio de las mascarillas, que nos hacen llevar la mitad de nuestro rostro cubierto, nuestros ojos han adquirido más protagonismo que nunca. Por ello, como buenas 'beauty lovers' que somos, no dejamos de investigar sobre nuevas técnicas de 'make-up' o productos que destaquen y realcen nuestra mirada. Y es que, en este sentido, ¿se te ocurre algo mejor que lucir unas pestañas bonitas? A nosotras no.

Uno de los tratamientos más punteros del momento para presumir de mirada es el demandado 'lifting' de pestañas, con el que conseguimos elevar las pestañas de manera muy natural (ojo, no lo confundas con las extensiones). Pero, ¿sabías que no siempre es necesario pasar por la cabina de estética para conseguir estos resultados? Y te lo decimos nosotras porque hemos dado con una máscara de pestañas perfecta para conseguir una mirada de impacto y con pestañas elevadas al infinito. Sí, sí, como lo estás leyendo...

Hablamos de una máscara de pestañas que ha sido el producto más vendido de NYX durante el Black Friday, y la verdad es que no nos extraña en absoluto porque alarga y da mucho, mucho volumen.

Se trata de la máscara 'On The Rise' de NYX y son varias las razones de su éxito. En primer lugar, eleva las pestañas al máximo pero además, gracias a su fórmula ultrapigmentada coge todas y cada una de las pestañas y las envuelve en color negro mate (que nos encanta), consiguiendo, además de levantarlas, un volumen superintenso en tan solo unas pasadas. ¿No te parece lo más?

Por supuesto, otro de los detalles que caracterizan a este producto y que nos encanta es que tiene una fórmula vegana, realizada con cera de arroz como alternativa vegetal a la cera de abejas.

La máscara tiene un precio de 17,90 euros y sospechamos que, aun sin descuento por el Black Friday, es una de las mejores inversiones que podemos hacer. ¡Superfichaje 'beauty'!