No necesitas gastar mucho para tener la mirada de Beyoncé o Blake Lively

Si hay un producto esencial de maquillaje sin el que no podemos vivir es la máscara de pestañas. Y es que con una sola pasada es capaz de agrandar, intensificar o refrescar cualquier mirada. Eso lo sabe muy bien Beyoncé. Sino basta con ver cómo siempre consigue una mirada penetrante, intensa, y grande. La cantante que tiene una de las pieles más envidiadas de la industria sabe que sin importar si tiene un cat eye, o simplemente un maquillaje natural siempre, el rímel no puede hacer falta.

Y no, no es necesario dejarte el sueldo en una máscara de pestañas, de hecho una de las mejores fórmulas del mercado son producto de marcas asequibles. Cuando se trata de la máscara de pestañas, no solo no necesitas gastar mucho para obtener excelente resultados. Si lo que buscas es tener pestañas largas, alargadas y voluminosas, la máscara voluminizadora Paradise de L'Oréal Paris es para ti.

Esta máscara de menos de 10 euros (está de oferta a 8.47 euros) se lanzó hace ya varios años en EE UU y desde su lanzamiento se posicionó como un best-seller, vamos un rímel de culto, gracias a estilistas tan famosos como Sir John (el favorito de Beyoncé) y Kristofer Buckle (el hombre detrás del maquillaje impecable de Blake Lively).

De hecho la fórmula de Paradise ha sido citada más de una vez como uno de los productos de maquillaje favoritos de Hollywood durante años. Esta compuesta por un bálsamo enriquecido con aceite de ricino que las deja más suaves y flexibles, y evita que se vena grumosas y pegadas. El producto aporta volumen y longitud en una sola pasada. Una sola capa permite que las pestañas parezcan dramáticamente más llenas y más largas, pero mantienen una sensación de naturalidad.