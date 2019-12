Nos hemos enamorado del maquillaje de estrellas multicolor de María Pedraza

Pura fantasía.

Este 2019 pasará a la historia para el mundo de la belleza como el año en el que la fantasía se ha apoderado del maquillaje. Las sombras de rojas extragrandes en colores tan vivos como el rojo, los eyeliners eternos y esos lienzos multicolor que la serie 'Euphoria' terminó de hacer virales en verano han sido auténticos protagonistas a lo largo del año que se acaba.

Quizá estás pensando en ir por esta línea atrevida y llamativa en tu beauty look de Nochevieja pero no terminas de convencerte por ninguna opción porque las consideras todas ellas ya un poco manidas. Si es así, te interesa lo que vamos a contarte porque María Pedraza te acaba de dar la idea perfecta. Te vas a enamorar de ella en cuanto la veas.

La protagonista de la primera temporada de 'Élite' siempre se guarda un as en la manga en lo que a peluquería y maquillaje se refiere. De igual forma que se tiñe de rubio arena o de rosa, se la juega con algún make up look agresivo para sacarte su lado más sensual en alguna alfombra roja o, como ha sido el caso en su última publicación de Instagram, da rienda suelta a la imaginación decorando sus pómulos y parte de su nariz con un cielo multicolor a base de purpurina, estrellas y pecas.

Desde luego, no es un look apto para cualquier ocasión (¿o sí, por qué no?), pero es innegable que original, divertido y muy alegre sí que es, así que no se nos ocurre una forma mejor de despedir el año, puesto que si hay una noche donde se buscan con especial ahínco dichas características a través del outfit, del peinado y del maquillaje, esa es la de Nochevieja.