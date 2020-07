Así es el maquillaje postcoronavirus : semipermanente y con los ojos como grandes protagonistas

Todo lo que necesitas saber del maquillaje semipermanente y cómo se volverá en tu mejor aleado este verano.

Es triste pero es la verdad. Tras la pandemia nada volverá a ser igual, al menos no por un buen tiempo. Y no solo hablamos de la forma en que nos relacionamos -besos y abrazos incluidos- o que viajamos -ahora con seguro de cancelación-, sino de cosas más simples, sencillas y cotidianas de nuestra vida como el maquillaje. Lo cierto es que la mascarilla nos cubre la mitad del rostro y ahora que hace calor a nadie le apetece tener mucho maquillaje y sudar y quedar con un make up corrido. Así que es más fácil optar por un maquillaje con texturas ligeras, que no formen grumos y que dejen respirar nuestros poros.

Además, los labiales han pasado a un segundo plano. Tranquila que no van a desaparecer, simplemente ya no serán los protagonistas y le damos paso a la mirada. Y, sí también será tendencia las sobras ligeras y transparentes, las máscara de pestañas y necesitemos enfatizar los ojos con colores.

En esta tarea por conseguir un maquillaje natural, pero que potencie nuestra mirada, hemos buceado en varias opciones y así ha llegado a nuestra vida la idea de probar el maquillaje semipermanentes que ayuden a que los ojos puedan ser tus mejores aliados y por otro lado tengas el efecto buena cara de manera instantánea independientemente de la hora del día, y por otro, no se te borrará, ni estropeará aunque haga mucho calor y sudes o te bañes en una piscina.

Pero, ¿qué tipo de tratamientos existen? ¿cuál va más contigo? ¡Atenta!

Le hemos preguntado a Mónica Aranguez, técnica en micropigmentación y microblading y apasionada de la belleza cuales son los mejores tratamientos.

Maquillaje permanente para los ojos: el objetivo de la micropigmentación en los ojos es rejuvenecer la expresión facial y dar efecto de mayor densidad a las pestañas. Existen varios tipos, así que vamos a ver uno por uno.

- Relleno de pestañas: es un tratamiento discreto y sutil que sirve para dar un efecto de mayor densidad sobre la línea de las pestañas.

- Eyeliner: este sirve para marcar más la expresividad del ojo. El diseño en este caso es bastante variado, puede ser desde muy fino y poco marcado, hasta un grosor más ancho, para conseguir una mayor visibilidad del maquillaje.

- Difuminado de ojos: este tratamiento consiste en dar un efecto sombra al párpado.

¿Cómo se realiza la técnica?

- Primero se hace un diseño con un lápiz, se corrige cualquier imperfección, y se dibuja la línea según el gusto del cliente.

- Una vez elegido el diseño y el color del pigmento (normalmente negro), se inicia el tratamiento. Su duración está en torno a 2 horas.

- La primera semana después del tratamiento, el tono del ojo va a intensificarse, y a partir del séptimo día, se empezará a pelar. También bajará el color un 50%. A partir de la tercera semana, volverá a subir el tono un 10%, el cual se mantendrá hasta el repaso final.

- Aproximadamente un mes y medio después, es necesario realizar un repaso para terminar de fijar el pigmento en las zonas donde haya menos color.