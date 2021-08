Este es el maquillaje que mejor sienta a la piel bronceada

The Color Serum, de La Spiaggia

Si, por lo que sea, no has podido disfrutar aún de ningún día en la playa o en la piscina, te gustará este sérum que suma color al tratamiento. Junto a sus activos antioxidantes, reafirmantes e hidratantes, contiene pigmentos soft-focus y no transfer: micro partículas reflectantes de la luz que, sin cobertura efecto máscara disimulan imperfecciones y no manchan. Precio: 75 euros.