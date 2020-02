La manicura 'pole dance' de Rosalía (que nos parece una auténtica obra de arte)

Nos ha dejado impactadas.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Que Rosalía es todo un icono de estilo es algo que no tiene discusión. Te gusten más o menos sus combinaciones, lo cierto es que la cantante ha conseguido imponer su 'ley fashion' a nivel internacional y son muchas las famosas que buscan inspiración en sus estilismos. Aunque no solo de diseños urbanos y extravagantes vive la catalana y por eso también sus 'looks beauty' son motivo de admiración. ¿El último?

Rosalía siente predilección por las uñas XXL y le encanta apostar por diseños bastante arriesgados y sorprendentes. Tras dejarnos sin palabras con una manicura 'granulada' que lució con un 'outfit' urbano ideal, ahora la cantante ha mostrado a través de su Instagram Stories una manicura con estampado 'pole dance'. Sí, sí, como lo lees.

En las imágenes que Rosalía ha subido a su cuenta en esta red social, podemos ver la silueta de una chica practicando 'pole dance'. ¡Qué maravilla! La base de la manicura es blanca y podemos ver que cuenta con un toque 'giltter'. Vaya, que tiene de todo.

Está claro que Rosalía se está posicionando como una de las artistas más eclécticas del panorama internacional, no solo musicalmente, sino también en lo que a moda y belleza se refiere. Con un estilo muy cercano al de las Kardashian, la cantante está causando auténtico furor en los Estados Unidos, donde cada vez pasa más tiempo.

De hecho, recientemente Rosalía disfrutó de una 'quedada' con su amiga Kylie Jenner (sí, esta amistad nos tiene LIVING), durante el segundo cumpleaños de Stormi. ¡Tremendo!