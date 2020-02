Manicura 'efecto granulado': Rosalía la impone como tendencia de la temporada

Toma nota.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Que Rosalía es todo un icono de estilo es algo que no tiene discusión. Te gusten más o menos sus combinaciones, lo cierto es que la cantante ha conseguido imponer su 'ley fashion' a nivel internacional y son muchas las famosas que buscan inspiración en sus estilismos. Aunque no solo de diseños urbanos y extravagantes vive la catalana y por eso también sus 'looks beauty' son motivo de admiración. ¿El último?

Rosalía siente predilección por las uñas XXL, pero les ha dado una vuelta de tuerca apostando últimamente por el 'efecto granulado'. Básicamente consiste en que parezca que la manicura tiene bolitas y que forman una capa uniforme como si fuese la piel de un reptil.

Ella misma ha querido mostrarnos a través de su Instagram la manera en la que apuesta por manicura XXL, multicolor y con 'efecto granulado'. ¿Te atreves?

Una imagen que nos llega después de que nos enterásemos y viésemos cómo Rosalía era una de las invitadas al segundo cumpleaños de Stormi, hija de Kylie Jenner y Travis Scott.

Una amistad, la de Kylie Jenener y Rosalía, que se ha convertido en una de las más seguidas del panorama internacional. Normal. Nosotras estamos 'living' cada vez que las vemos juntas.