¡Céntrate en tu mirada y disfruta!

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Las fiestas ya están aquí. Seguro que ya tienes tu estilismo preparado (¡nada de pijama, eh?!) e incluso puede que hayas pensado en el peinado. Pero, ¿qué pasa con el maquillaje? Es probable que otros años no le dieras mucha importancia: bastaba con unos buenos labios rojos para triunfar sin mucho esfuerzo. Sin embargo, en esta ocasión -y aunque los labiales permanentes no te fallarán si quieres seguir presumiendo de rouge-, te animamos a que centres la atención en tu mirada.

Las sombras más festivas para celebrar esta peculiar Navidad Ver 8 fotos

El clásico eyeliner es un acierto seguro. Pero ¿por qué no vas un paso más allá? El dorado -o los cobres y platas- son una opción segura. Este año también triunfan los rojos, eso sí, con acabado brillante o los detalles fantasía con purpurina o cristalitos. En fin, queda claro que es tiempo de excesos, aunque no hace falta volverse loca. Elige un color intenso, un efecto brillo y combínalo con máscara de pestañas, ojeras camufladas y unas cejas bien peinadas. No habrá mascarilla que haga sombra a tu look navideño.

1. BANANA METALIZADA. Esta propuesta, que le vimos a la top Vanessa Axente en el desfile de Altuzarra, es solo apta para mañosas y atrevidas. Pero quien se atreva, no se arrepentirá. Solo necesitas elegir dos tonos complementarios -en este caso son un berenjena y un azul verdoso- y, por supuesto, con acabado brilli-brilli. Primero aplica el más oscuro, es decir el que tiñe desde el lagrimal a la mitad del párpado, y después remata con el color más claro, que debes definir en punta como si fuera un eyeliner. Para copiar esta técnica, conocida entre los pros como banana, es importante sobrepasar un poquito la zona de la cuenca, para que se vea el efecto incluso con los ojos abiertos.

2. ORO, PLATA Y BRONCE. Los tonos metalizados no pueden faltar a la mesa navideña. Esta temporada se llevan con textura cremosa y un acabado ligeramente imperfecto. Si buscas un efecto más rompedor, fíjate en la foto que abre este artículo: no atiende a los límites, sino que la sombra se extiende alrededor de todo el ojo. En el desfile de Tory Burch (foto de debajo) la aplicación es más delicada, pero igualmente aleatoria y con la yema del dedo. Imprescindible para el look navideño combinarlo con unas pestañas definidas y la raya del ojo perfilada.

3. EYELINER PARA TORPES. El delineado del ojo es un recurso que nunca nos fallará para darle un punto de glamour a cualquier look. Y este año no será por inspiraciones... Tienes para fijarte el sesentero de la protagonista de Gambito de Dama; el doble de Blanca Suárez; el floating que arrasa en pasarela y con el que se atreve Danna Paolo etc Así que si eres mañosa, no lo dudes y apuesta por ellos. Pero ¡ay! si nunca consigues que los dos rabillos te queden igual ni tienes paciencia para probar con experimentos, el liner que vimos en el desfile de Dior llega para salvarte estas fiestas. Como hizo Peter Philips, director artístico de maquillaje de Dior, basta con marcar un trazo grueso a ras de las pestañas. Si tu ojo es muy rasgado, delinea solo la parte inferior. También puedes optar por, como hizo Phillips en casi todas las modelos, enmarcar el ojo entero. O si crees que eso puede empequeñecer tu mirada, solo tienes que pintar la esquina exterior terminando con un pequeño rabillo.

4. LA MAGIA DE LA PURPURINA. El glitter está aquí para alegrarnos la vida. Imagina una piel limpia, solo con un toque de concealer, nude en los labios y máscara y de repente, una línea de purpurina bajo las pestañas inferiores. Es más, imagina, que de esa línea cae una sutil cascada... El look navideño está hecho. Puedes tomar ideas del desfile de Christophe Guillarme (imagen inferior). El diseñador francés salpicó la pasarela con brilli brilli pero de una forma elegante y nada estridente. Si defines la línea superior con un lápiz negro -o a juego con el glitter- el efecto ganará puntos.

5. ¡TODO AL ROJO! Aunque esta tendencia parecía impensable hace unas temporadas, pronto aprendimos que el color rojo es un aliado de nuestra mirada (y no solo de nuestros labios). Por eso, este tono, icono de estas fechas, no podía faltar en las propuestas de maquillaje navideño. Te proponemos que elijas una textura o bien cremosa o bien satinada, como si fuera un velo. Añade una piel impoluta; pestañas XXL y labios en rouge y tendrás la ecuación festiva más trendy.

6. CEJAS FANTASÍA. Por mucho que te insistamos en que te maquilles, no podemos convencerte de que saques tu artillería pesada del neceser si no vas a salir de fiesta. Ni a juntarte con demasiada gente... Pero aquí hay soluciones para todo. No te maquilles. Eso sí, deja que el espíritu navideño te invada decorando tus cejas. Puedes elegir unos cristalitos -como los que vimos en el show de John Rogers- o pegar, justo por encima o por debajo, una fila de glitter con forma de estrellas o diamantitos. Solo necesitarás unas pinzas, la decoración y un primer especial para pegarlas que encontrarás en cualquier perfumería. Funcionará hasta con tu ugly sweater.