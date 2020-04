La cantante comparte un vídeo de ella cantando en su habitación y su maquillaje es tan bonito y fresco que se lo queremos copiar.

Aitana Ocaña no deja de demostrarnos que ya se ha convertido en toda una 'influencer' y que además de su música, su estilo es uno de los más copiados de las redes sociales. Y no importa si es arriba de un escenario, o durante la promoción de un disco, o encerrada en su habitación debido a la cuarentena por coronavirus, no podemos evitar fijarnos en su 'lookazo'. En este caso estamos encantadas con su 'look beauty', en el que el gran protagonista vuelve a ser su inseparable flequillo recto, su melena larga y su maquillaje natural, pero muy fresco, ligero y luminoso.

La cantante ha compartido un Instagram live como respuesta al challenge al que fue nominada por David Bisbal. El almeriense ha creado un nuevo reto en redes sociales con motivo del lanzamiento de su tema con Aitana, 'Si tú la quieres'. El #SiTúLaQuieresChallenge invita a la gente a cantar el sencillo y así divertirse un poco en medio del aislamiento. Y por supuesto que la extrinfuita no iba a fallar. En su habitación, sobre su cama, con un jersey blanco y un chandal gris Aitana se anima a interpretar la canción, y lo que más nos gustó, además de su voz obviamente, fue su look beauty. No sabemos si se trata de un filtro, pero nos ha encantado. Así que hemos intentado descifrar cuál es el secreto de su maquillaje.

Aitana ha apostando por lucir un maquillaje natural y potenciar sus facciones.La clave de un buen maquillaje natural es el mix de base, sombra de ojos y labial en tonos similares que crean un conjunto perfecto. La base debe ser de textura ligera, pero con una alta cobertura. Los ojos tienen un plus de luminosidad, gracias a las sombras en tonos naturales, casi del color de la piel.

Aitana lució un mini eyeliner en la parte superior de sus ojos y máscara de pestañas muy ligera, pero potente de esas que abren el ojo y lo enmarcan. Los labios con volumen son otro de los must para esta temporada, la intérprete de 'Lo malo' potenció el grosor de sus labios con un tono rosa nude. Pero la gran clave de su espectacular look fueron sus cejas. Trabaja con ellas antes de maquillarte e intenta darles forma y rellenarla de manera que logren resaltar tu aspecto natural y eleven el maquillaje a otro nivel.

La intérprete finalizo el maquillaje aportando luz al rostro con un poco de iluminador sobre los pómulos, a lo largo del tabique nasal, el centro de la frente y en la línea superior de los labios. Si no sabes qué hacer este fin de semana, te proponemos que intentes copiar el maquillaje de Aitana. Divertirse esta cuarentena es posible, solo es cuestión de encontrar cómo hacerlo y qué mejor que aprendiendo a maquillarte.