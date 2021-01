Laura Escanes sabe cómo conseguir que el delineado de ojos quede perfecto

La práctica hace al maestro.

Conseguir el eyeliner perfecto a la primera es uno de esos sueños que todas deseamos cuando nos ponemos frente al espejo. Pero lo cierto es que no siempre nos sale a la primera. La destreza y la práctica hacen la perfección, pero a veces las prisas incrementan las posibilidades de que no salga bien en el primer intento o que los ojos nos queden dispares. Tenemos que admitir que a veces el delineado en una auténtica tortura.

Por suerte cada vez existen más eyeliners en el mercado perfectos para hacernos esta parte del maquillaje mucho más sencilla y si además seguimos algunos de los trucos beauty que ha compartido Laura Escanes en sus recientes Instagram stories, puede que nos demos una sorpresa a nosotras mismas y descubramos qué con un poco de práctica todo mejora.

¿Lápiz, rotulador, pincel...? Las opciones son muchas y muy variadas, pero si lo que quieres es conseguir un eyeliner con un rabillo recto perfecto y acabado en una punta finita, entonces te recomendamos que tomes nota del nuevo aliado en el neceser de la influencer: se trata del The 24H Pen eyeliner 900 de Mina, que cuesta solo 14,95 euros.

Ya lo dice la propia web, se trata del eyeliner con la punta más fina y precisa. "Su fórmula vegana y de acabado mate intenso, con 24h de duración... Permanece intacto incluso si lo aplicas sobre sombras de ojos en crema y no transfiere el color". Laura, además, ha asegurado que para fijar aún más su delineador utiliza primer.

Ya en ocasiones pasadas Escanes había confesado que es una fan del eyeliner. "Me preguntáis mucho que cómo lo hago. No soy maquilladora profesional, pero a base de práctica y de ver cómo me lo hacían he ido cogiendo truquitos (...) Para conseguirlo siempre intenta "con el ojo cerrado, hacer la línea recta de abajo primero, luego la de arriba y al final rellenar".

Pero si por falta de práctica, conseguir ese mismo resultado que le hemos visto a Laura Escanes aún te parece una misión imposible, te aconsejamos que tomes nota de otros dos productos más que te harán ese delineado de ojos mucho más fácil.

Uno de ellos, es el delineador de ojos Maybelline Master Graphic. Este delineador líquido y en formato rotulador cuenta con una innovadora punta de tres ángulos que dibuja automáticamente un delineado por todo el ojo perfecto y que a la vez garantiza un rabillo con el borde más afilado.