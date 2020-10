Uno de los últimos lanzamientos de maquillaje de cejas de Maybelline ha demostrado que no solo es muy fácil de usar sino que además ser low cost.

Hace ya varias temporadas que las cejas marcadas son tendencia. Y obviamente este otoño no dejarán de serlo. Desde la llegada de la mascarilla los looks beauty se centran en la mirada dándole todo el protagonismo. Así que si antes no prestabas tanta atención a tu mirada quizá sea momento de que lo hagas y tenemos algunos trucos con los que podrás presumir de ojos bonitos.

Sí, sabemos que han salido a la venta productos que deja un efecto microblading o los tatuajes de cejas que arrasan en Tik Tok, pero este la lápiz de cejas es el que ha conseguido convertirse en el preferido de todas en días, gracias a que consigue un relleno muy natural y rápido.

Sabemos que conseguir unas cejas perfectas no es cuestión fácil. De hecho en nuestra rutina beauty hemos añadido cuidados técnicas para conseguir que se nos vean tupidas, pero naturales. Lo cierto es que aplicar la cantidad exacta, acertar con el color y definir la forma correcta pueden ser algunos de los problemas que pueden surgir a la hora de usar un lápiz de cejas.

Por eso, agradecemos tanto que las firmas de belleza estén sacando productos que sean fáciles de usar y con los que conseguir un efecto microblading en poco tiempo. Este es el caso del Stick Brow Extensions de Maybelline, un lápiz que está triunfando entre las influencer y las que saben de belleza.

Se trata de un lápiz de cejas en formato stick que tiene como peculiaridad una fórmula con micro fibras que se adhieren a las cejas en una pasada consiguiendo unas cejas rellenas y tupidas al instante. Esta disponible en seis tonos diferentes y lo puedes comprar por 8 euros en tiendas como Primor. Influencers como Teresa Bass, Grace Villarreal o Marta Soriano ya se han declarado fans de este nuevo producto. Pero es que en además ha sido todo un éxito en Amazon, donde se ha convertido en el más vendido y está en oferta a 6,95 euros.