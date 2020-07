Las Kardashian desvelan todos y cada uno de sus trucos de maquillaje

¡Toma nota!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que las Kardashian-Jenner han conseguido lo que ningún otro clan del mundo: ser referentes indiscutibles de moda y belleza. Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner se han posicionado como auténticas gurús en este terreno y eso no hay quien lo niegue. De hecho, Kylie y Kim arrasan con sus respectivas líneas de productos 'beauty', y ahora en la web de estilo de vida de Kourtney, todas han querido contar cuáles son sus trucos de belleza.

Kim Kardashian

"Aunque mi piel esté hidratada, siempre me hidrato otra vez. En cuanto al maquillaje, me aplico un poco en la mano y luego lo voy mezclando más que nada porque cuando eres madre, a no ser que tenga trabajo y me maquillen profesionales, no tengo tiempo para usar brochas o esponjas. Adoro el contouring, como todo el mundo sabe, pero antes siempre me aplico los polvos porque prefiero no dibujar las líneas en mi cara. Prefiero un poco más la naturalidad de los polvos. En vez de líneas, dibujo un tres alrededor del ojo, bajando por los pómulos y llegando justo a la barbilla. Para los labios, ya no los delineo, prefiero definirlos un poco y luego apostar por colores oscuros. Otro de mis puntos débiles, las ojeras, las combato con iluminador.

Kendall Jenner

"No suelo maquillarme mucho porque odio la sensación de que llevas una capa de maquillaje en la cara. Adoro mis cejas, por eso prefiero definirlas con pinzas y solo me hago cera en la parte de debajo. En cuanto al contouring, soy más de hacer de manera sutil y de elegir una brocha muy fina. Para los labios, suele realzar mi color con brillos porque no me gustan mucho los colores matte. Todo lo que sé de maquillaje lo sé por haber estado en los 'backstages' de los desfiles".

Kourtney Kardashian

"Siempre me dio un poco de miedo utilizar protección solar en la cara por miedo a que me saliesen granos, pero es verdad que ahora la utilizo de manera recurrente y también en las manos para evitar arrugas. Las cejas siempre son uno de mis mayores aciertos porque cuando me las depilo apuesto por respetar su forma natural. En cuanto al contouring, no soy tan fan como mis hermanas y por eso intento hacerlo minimalista. Uno de mis trucos preferidos es poner un poco de 'highlither' en el contorno de mis ojos para matizarlos".

Khloé Kardahsian

"Mi truco principal es ponerme crema para el sol en manos, cara, cuello y pecho porque estos son los sitios que reflejan de verdad tu edad. Es cierto que siempre aplico mi maquillaje con brochas y utilizo el truco del '3', al igual que Kim, para hacer el contouring. Ah, y para los labios siempre uso un delineador en tono melocotón. Me encanta".

Kylie Jenner

"Para mí, lo más importante es la crema solar porque mi piel es bastante sensible y con el sol me quemo enseguida. Sin embargo, lo que más me funciona a mí en cuanto a maquillaje es aplicar un spray fijador después de maquillarme porque así dura más tiempo".