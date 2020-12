Sin maquillaje y en pijama: el último video de Jennifer López que ya es viral

La artista ha querido sacar partido a su "cara de por las mañanas" y nos propone un reto.

¿Quién no se levanta el domingo a las tantas, se hace un buen tanque de café con sus correspondientes tostadas y enchufa la música a todo trapo mientras lo da todo por el pasillo de casa? Confiesa, lo has hecho. Y bien divertido que es. Y que no te dé vergüenza reconocerlo porque hasta Jennifer Lopez lo hace... y lo publica.

Es cierto que ella baila, seguramente, mejor que tú, pero esto es lo de menos cuando piensas que una mujer con 134 millones de seguidores de Instagram se ha atrevido a compartir un vídeo de sí misma bailando con el pijama que tú tienes igual. ¡No puede ser más grande JLo!

La verdad es que a la artista del Bronx siempre es un lujo verla. Con vestidazos en las alfombras rojas, en albornoz, en el gimnasio, en la Super Bowl, en chándal y abrigo de vestir, en bañador, y hasta recién levantada. ¡Es que nos da igual! Y si encima nos invita a bailar en pijama en un domingo, pues nos entregamos a ella como la diva que es.

La excusa para compartir el vídeo en pijama y sin maquillar es su canción 'In the morning' y TikTok, la red social que no se podría entender sin sus challenges, esos con los que ya nos contagió a todos durante el confinamiento.

El último reto que nos lanza la cantate y actriz es un bailecito en pijama al ritmo de su último tema, de cuyo lanzamiento es imposible que no te hayas enterado porque JLo se marcó un desnudo integral para la portada que dio la vuelta al mundo hace algunas semanas.

La coreografía no es de las más difíciles que ha propuesto a través de sus redes en los últimos meses -hasta Jimmy Fallon se picó con ella- pero la verdad es que es lo de menos. Lo más importante es que nos sigue divirtiendo con sus redes y, sobre todo, que sigue siendo un ejemplo día a día para todas las mujeres porque no tiene ningún reparo en mostrarse al mundo tal y como es, 100% natural. Solo le quedaba enseñarnos su imagen de recién levantada y también acaba de tacharlo de la lista, así que más no la podemos pedir.