Instagram alucina con el efecto pestañas postizas que conseguirás si combinas estas dos máscaras de pestañas juntas

Este mix revolucionará tu mirada.

Cecilia Franco | Woman.es

Querida 'beauty amiga', cuando pensamos que ya hemos encontrado el 'productazo' del momento de pronto viene Instagram a superar todas nuestras expectativas. Y es que hemos alucinado con el efecto pestañas postizas que nos garantiza combinar estas dos máscaras de pestañas. ¿Quieres descubrir cuáles?

¿Un producto que nos ofrezca más de lo que ya hemos descubierto? Parece imposible, sin embargo, no lo es. Es cierto que estamos aprovechando las rebajas a tope para hacernos con la máscara de pestañas mejor valorada de Sephora y la verdad que no nos ha defraudado. Pero también es verdad que no lograrás que una máscara de pestañas funcione al 100% si no cuidas e hidratas tus pestañas de manera constante.

Con la crisis del coronavirus, nuestra mirada se ha convertido en el centro de todo nuestro ser. Y es ahora, más que nunca, cuando necesitamos hacernos con una máscara de pestañas que además de resistir hasta la mascarilla, consiga agrandar la mirada a otro nivel.

Lucir unas pestañas rizadas, tupidas y extra largas ya no es tarea complicada. Nosotras teníamos fichada la máscara de Essence que bate récords de venta en Amazon, hasta que de pronto vino Instagram a sorprendernos y entre 'story' y 'story'… Encontramos un 'tesorito' con un valor incalculable.

Jessie Chanes, también conocida como JessieKass, revoluciona las redes sociales al responder a la pregunta más repetida por sus seguidores acerca de: sus pestañas. Y ella no ha tardado en desvelar y mostrar cuál es su combo infalible. Instagram alucina con el efecto pestañas postizas que crea con la máscara de pestañas 'Climax extreme' de Nars (25 €) y su combinación con la 'In Extreme Dimensión 3D' de Mac Cosmetics (26,50 €).

Con la máscara de Nars conseguirás pigmentar tus pestañas y un volumen extremo, y con la de Mac moldeará tu pestaña aportando un extra de volumen.

Lo cierto es que nos demuestra que en ocasiones investigar puede dar buenos resultados y la mezcla de estas dos máscaras de pestañas ha sido todo un descubrimiento. Ya no nos vale con una máscara de pestañas, ahora con este combo conseguirás unos 'pestañones' de escándalo.