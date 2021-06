Hazte con el pintalabios más chic del verano de la mano de la nueva colección de Herrera Beauty

Es oficial, el verano se acerca y en Herrera Beauty sube la temperatura gracias a las incorporaciones más divertidas y coloridas de su nueva colección de maquillaje. ¡Las vas a querer todas!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Desde que hace un par de años Herrera Beauty convirtió sus pintalabios en objeto de deseo hemos podido enamorarnos con cada uno de sus tonos y sus carcasas con los que hacer de ellos no solo un cosmético sino un complemento más de nuestro look. Ahora lanzan su nueva colección de verano con la que nos han conquistado por completo. Como siempre, la personalización marca las reglas del juego, y las icónicas barras de labios Herrera Beauty ahora cuentan con tres nuevas carcasas con las que jugar: un amarillo cítrico y ultra fresco, un clásico estampado de lunares, y un verde menta inspirado en un sorbete.“El estampado de lunares es tan importante en el ADN de la casa como la camisa blanca o el color rojo. Este lanzamiento de verano era la ocasión perfecta para rendirle homenaje, y combina de un modo muy hermoso con los otros colores” ha afirmado Carolina A. Herrera, Directora Creativa de Herrera Beauty.

Pero no pienses que la diversión acaba aquí, porque también añaden un nuevo charm a la colección con el que adornar nuestro particular llavero 'beauty': una piña que no puede ser más tropical.

De hecho, crear a medida tu propia barra de labios Herrera Beauty no puede ser más fácil (¡ni más placentero!). Primero, selecciona tu carcasa de entre las 13 variedades disponibles (Red and Black Confidential, Green Waves, Blue and Green Dots, Orange Squares, Hearts, Rainbow, Zebra, Red Tartan y sus tres incorporaciones más recientes Yellow, Polka Dot y Mint Green). El siguiente paso es elegir tu barra de labios favorita entre los 43 tonos en acabado mate, satinado o traslúcido (todos están disponibles como recargas). Después, añade la anilla dorada y elige tus charms, desde el escarabajo en diez tonos, la flor de Jazmín, las iniciales Herrera Alphabet, el corazón y, ahora también, la piña.

¿Tienes ganas de más? Puedes añadirle al final una de las borlas que están disponibles en un arcoíris de diez tonos y que añadirán un toque de coquetería a tu creación, ¡y no te olvides de perfumarlas con tu fragancia Herrera favorita! Para los días más calurosos del verano, nada como el dulce frescor de jazmín de Good Girl, equilibrado con suculentas notas de cacao, almendra y café. Cuando se ponga el sol, explora una faceta diferente de tu feminidad con Very Good Girl, una mezcla irresistible de notas florales de rosa y cálidas de vainilla. Ahora viene lo más fácil: ¡engánchalo a tu bolso, y presume a la luz del sol de tu barra de labios Herrera Beauty!