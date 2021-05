Haz que tus dientes se vean más blancos al instante con estos colores de pintalabios

¿Sabías que puedes hacer que tus dientes se vean más blancos al momento tan solo eligiendo correctamente el color de tu labial? Te descubrimos qué colores tienes que escoger para poder poner en práctica este trucazo.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

El maquillaje puede hacer mucho por nosotras, como que nuestra piel se vea más luminosa después de una noche de poco sueño, ocultar las imperfecciones y las rojeces o hacer que los ojos parezcan más grandes con un buen delineado. Pero, ¿sabías que incluso puedes blanquear ópticamente tus dientes con el labial adecuado? Hoy te contamos qué colores de pintalabios funcionan mejor para conseguir una sonrisa más blanca.

Dientes amarillentos

¿Tus dientes están ligeramente amarillentos? En ese caso, es el momento de utilizar la teoría del color para contrarrestarlo. Los colores intensos como los fucsias con un subtono frío compensan visualmente el tinte amarillo, de modo que los dientes parecen automáticamente un poco más blancos. Por lo tanto, elegir un rosa intenso no solo alegrará tu look sino que también hará que tu sonrisa se vea mucho más blanca y brillante.

¿Que el rosa no es precisamente tu color? Entonces puedes optar con un rojo potente con subtonos azulados, que te ayudará a conseguir el mismo efecto que el color anterior.

Mantente alejada de los rojos cálidos con tintes anaranjados, ya que consiguen el efecto contrario y resaltarían el color amarillento de tus dientes.

Dientes grisáceos

Si por el contrario el color de tus dientes tiende un poco al gris , los tonos cálidos como un rojo anaranjado serán los adecuados para ti. Porque mientras que los colores cálidos tienden a enfatizar la decoloración amarillenta de los dientes, si estos son grisáceos se verán ópticamente más brillantes y más blancos.

Además de un rojo anaranjado fuerte, otros colores con un tono cálido también funcionan bien para hacer que los dientes grisáceos parezcan más claros, como el naranja brillante o los tonos más corales, así como los labiales más suaves con matices albaricoque.

Por supuesto, la elección del color de tu barra de labios es cuestión de gustos y no a todo el mundo le gustan las tendencias y trucos de maquillaje. Nuestros consejos deberían servir de inspiración, pero lo que hagas con ellos depende totalmente de ti. Y recuerda siempre que la forma en la que elijas maquillarte es totalmente una decisión que solo te corresponde tomar a ti. No dejes que nadie te diga qué colores puedes y no puedes usar. Después de todo, el maquillaje debe hacer una cosa por encima de todo: ¡ser divertido!