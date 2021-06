3 formas de aplicar el protector solar cuando llevas maquillaje sin arruinar tu look

¿Tienes problemas para proteger tu piel del sol en verano cuando te maquillas? Aquí tienes tres formas inteligentes de aplicar la protección solar a pesar del maquillaje, para que nunca más dejes que los rayos UV dañen tu piel.



No nos cansamos de insistir en la importancia de proteger la piel de los efectos nocivos del sol, ya sea en verano aplicando una crema solar con un factor de protección adaptado a tu fototipo y la incidencia UV de la zona, o incluso el resto del año aplicando como mínimo una crema hidratante de día que incorpore factor de protección solar. Y es que, la protección solar es esencial para evitar el envejecimiento prematuro de la piel, y el lote de problemas cutáneos que acarrea, como las manchas de sol, las arrugas y, por supuesto, las quemaduras solares.

Sin embargo, seguro que más de una vez te has visto en la disyuntiva de estar al aire libre, saber que necesitas reaplicar tu protección solar, pero no hacerlo por miedo a que arruine tu maquillaje. ¡Nunca más! Te enseñamos 3 formas muy sencillas de combinar la protección solar y el maquillaje gracias a este vídeo de Nayamka, una esteticista más conocida por el seudónimo @LaBeautyologist en Twitter.

Como has podido comprobar, la protección solar y el maquillaje no son incompatibles, y solo has de elegir una de estas tres maneras de mantener tu piel protegida durante todo el día sin necesidad de salir a la calle con la cara lavada.

Así, si eres de las que prefiere el protector en crema, basta con utilizar una esponja de maquillaje para aplicar correctamente (y de manera uniforme) el protector solar en el rostro. Si eres de las que prefiere la protección solar en spray, lo ideal es que lleves siempre contigo en el bolso un bote para reaplicarlo cuando lo necesites, y si eres de las que no puede salir de casa sin sus polvos compactos, que los sustituyas por unos polvos solares con SPF que puedas ir retocando cuando lo necesites

Ahora que ya estás bien informada sobre cómo proteger tu piel del sol incluso cuando vas maquillada, ¿has pensado ya por cuál de las tres vertientes te vas a decantar? Te dejamos con algunas de nuestras favoritas y recuerda, que elijas el formato que elijas, para mantener la eficacia de tu protección solar, es imprescindible reaplicarla con la frecuencia necesaria, especialmente en las horas centrales del día.