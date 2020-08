Fíjate en el maquillaje de ojos de Hailey Bieber si quieres verte muy guapa este verano con mascarilla

Todos los formatos de 'eyeliners' para elegir el que mejor se adapta a ti

Los diferentes tipos de delineadores que existen y cuál es el que mejor se complementa con tu mano.

Si después de haber probado mil maneras para conseguir un delineado perfecto y no has logrado el objetivo, es posible que no utilices el formato de 'eyeliner' que mejor se adapta a ti.

No te des por vencida. El 'eyeliner' es uno de los pasos de maquillaje más codiciados de los tutoriales. No todo el mundo sabe hacerlo bien, y ni mucho menos es lo mismo verlo en un video de Internet que intentarlo en casa. Pero la práctica hace al maestro o al menos eso dicen. Por eso te animamos a reservar una tarde libre para ponerte manos a la obra y dominarlo definitivamente.

Desde delineadores con forma de sello, hasta una sombra de ojos. Todos los tipos que puedes utilizar para descubrir cual es tu favorito.