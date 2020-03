Si hay algo que de verdad nos encanta de lo nuevo del catálogo de Bershka, ese es uno de sus maquillajes con 'eyeliner' creado a partir de piedras brillantes

Olvídate de las bases, polvos y labiales, en verano solo querrás llevar este delineador tan original.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Puede que al fin hayamos dado con el maquillaje fantasía más original y sencillo que andábamos buscando desde hace tiempo siendo Bershka quien se ha encargado de hacerlo realidad como parte indiscutible de su catálogo así que, ante tal hecho, allá va nuestro consejo: olvídate del iluminador durante un tiempo porque con un simple 'eyeliner' brillarás más que nunca. Te lo explicamos.

Y es que si las imágenes del sitio online de la firma se caracterizan esta temporada por rostros lavados en los que sus modelos son el fiel reflejo del 'no make up', sí que hay cabida en ellos para detalles que bien corren a cargo de labiales rojos o bien, como es este el caso, de pequeñas piedras brillantes a modo de delineador protagonistas absolutas de los looks 'beauty' de los festivales veraniegos.

Cada vez son más las marcas las que apuestan por este tipo de maquillajes fantasía. Tanto que ya hemos asumido que en una firma todo cuenta. Y aunque simplemente se pretenda mostrar una de sus creaciones en cuanto a complementos se refiere, el maquillaje juega un papel fundamental a la hora de poder destacar sus diseños. Motivo más que suficiente para llegar a entender y alabar esta apuesta de la marca que ya se ha convertido para nosotras en todo un referente que ensayar ahora que tenemos todo el tiempo del mundo para poder versionar más tarde en nuestras citas musicales de los próximos meses.

Para ello solo necesitamos piedras brillantes y un poco de paciencia. Toda una inspiración de la que Coachella ya pasó a mejor vida y fueron, primero 'Euphoria' y ahora 'Élite', las series encargadas de hacernos soñar con unos rostros aderezados con delineados, colores y perlas y piedras muy potentes (e innovadores) para adornarlos más que nunca. Algo que no hubiéramos imaginado antes pero que ahora se ha convertido en el mejor ejemplo del todo vale.

- El maquillaje de los personajes de 'Euphoria', paso a paso

- Los maquillajes vistos en 'Élite' que estamos deseando copiar

Desde que Pull & Bear sacase a la venta pegatinas faciales, el resto de marcas que forman parte de Inditex no han dejado pasar la oportunidad de arriesgar con los maquillajes en sus catálogos. Desde Zara con sombras color 'block' hasta llegar ahora a Bershka con un claro mensaje: atrévete con el 'eyeliner' más especial.