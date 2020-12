El doble 'eyeliner' de Blanca Suárez con moño bajo, el peinado tendencia para la Navidad 2020

La combinación con la que deslumbrarás.

Cecilia Franco | Woman.es

Los 'beauty looks' de Blanca Suárez nos tienen maravilladas. En una 'premiere', en una gala, un evento o simplemente en su día a día sabe qué es exactamente lo que más le favorece y siempre acierta. Esta Navidad tiene claro que el moño bajo no fallará y el 'eyeliner' ¿doble?

La actriz tiene una personalidad arrolladora. Para la película 'El verano que vivimos' -y por exigencias del guión- nos sorprendió con un cambio de look que, por cierto, nos encantó porque será tendencia este 2021 el flequillo abierto o también conocido como 'curtain fringe'. Pero no se hizo esperar un nuevo cambio de look.

-El spray para un pelo brillante que usan J.Lo y Kim Kardashian.

-Miradas exageradas y piel mate, los detalles del maquillaje del desfile Chanel Metiers d'Art.

Más tarde apostó por el bronde, un tono ideal para aclarar el pelo con mechas 'babylights'. Y ahora que se acerca la Navidad deja a un lado los cambios de look para inspirarnos con peinados.

Está claro que el moño bajo es siempre un acierto para las ocasiones especiales, fácil de hacer y, además, tendencia esta Navidad 2020. Pero, ¿cómo llevarlo? Haz como Blanca y apuesta por el moño bajo con raya en medio y ese toque desenfadado en los mechones laterales. No es la única que ha apostado por ese efecto despeinado, Amaia Salamanca también lo ha hecho como opción para esta Navidad y nos ha encantado. ¿Eres de trenzas o de moño? Tú eliges. ¡Con ambos acertarás!

Los productos que necesitas para un efecto despeinado en el pelo Ver 6 fotos

Para darle el broche de oro al 'beauty look' Blanca Suárez nos propone un maquillaje muy natural, con un pintalabios rosado-que ya avisó que será tendencia- y lo más llamativo el 'eyeliner'.

La actriz sabe como darle ese toque especial al maquillaje. Ella siempre opta por un maquillaje natural con un extra de 'highlighter' y una mirada que destaque. Para ello, en esta ocasión ha apostado por el doble 'eyeliner'. Una opción que ya vimos en pasarela y que, aunque parezca llamativo, da ese toque estiloso y rompedor que un 'beauty look' necesita.

Crea un 'beauty look' de moño y maquillaje natural con doble 'eyeliner' esta Navidad y arrrasarás. Te proponemos todos los formatos de 'eyeliners' para que experimentes y consigas el resultado de Blanca. Ponte manos a la obra.