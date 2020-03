La actriz y cantante nos sorprendió en la alfombra roja del estreno de la película 'Stargirl' con un maquillaje que elevará todos tus looks de invitada

Quizá el nombre de Grace VanderWaal no te diga nada, pero si te decimos que estamos bastante seguras de que en 2016 seguramente viste un vídeo de su increíble audición para el show America's Got Talent. En aquel entonces tenía apenas 12 años y logró deslumbrar al mismo Simon Cowell con una brillante interpretación de un tema propio, el cual le valió entrar al show y posteriormente convertirse en la ganadora de aquella temporada. Pues la niña ha crecido y ahora es una de las protagonista de la película de Disney 'Stargirl' y su look beauty de ayer en el estreno de la cinta nos parece es-pec-ta-cu-lar.

Grace VanderWaal literalmente brilló en la alfombra roja que se celebró en Hollywood. La estrella, de 16 años, apostó por una sombra de ojos con purpurina que es total y que creemos que es ideal para tu próxima fiesta. La joven actriz y cantante, escogió muy bien hacia dónde quería que se dirigieran las miradas y es que con la purpurina en tonos grises con la que maquilló sus ojos, no necesitaba de nada más para realzar su maquillaje de fantasía.

Hace tiempo que la purpurina pasó de las manualidades al maquillaje, y cada vez es más común ver cómo se convierte en la protagonista de los looks de festivales y en los maquillajes de noche. Y si algo hemos visto, no solo sobre las pasarelas sino también en Instagram, es que los ojos cargados de glitter son una tendencia que llegó para durar.

Si tú, como VanderWaal quieres apostar por un maquillaje con purpurina para tu próximo look de invitada, tenemos algunos tips que darte para que brilles como una estrella de Hollywood. Lo primero, y lo más obvio, es que tengas en cuenta que la purpurina ya contiene suficiente exceso de por sí. O sea, intenta que el resto del maquillaje sea suave, céntrate en resaltar tus ojos y utiliza varias capas de máscara de pestañas para abrir la mirada y define bien las cejas para enmarcar el rostro, pero nada más, el resto de tu rostro que sea muy natural para no sobrecargar tu imagen.

Recuerda que este tipo de maquillajes no tienen por qué ser solo para la noche. Una ligera sombra satinada es perfecta para un look de día o incluso delinear tu ojo con un eye liner de glitter puede ser otra opción. Y si eres más conservadora puedes utilizar las sombras con brillo para iluminar el maquillaje de tus ojos.

Combina tu look con purpurina con accesorios a juego para conseguir un outfit brillante y recuerda que en este tipo de maquillaje menos es más.