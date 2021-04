Esta esponja de maquillaje cambia de color y tamaño cuando alcanza la humedad idónea para que apliques tu base y además tiene un precio irresistible ¿Ya sabes de qué estamos hablando?

Quizá tan importante como es encontrar la base de maquillaje que nos hace lucir naturales pero ideales, es dar con la brocha o esponja correcta. Y es que no hay nada peor que vernos el rostro como con una capa de base, que casi parece una máscara, o que no nos queda parejo, o lleno de grumos. Por eso cuando hemos dado con el blender perfecto hemos decidido compartirlo con vosotras.

Sin duda, esta herramienta beauty ha marcado un antes y un después en el mundo del maquillaje. Se trata de una pelota cilíndrica, con forma de huevo, creada específicamente para la aplicación de productos fluidos y en crema que ayuda a darle un acabado super natural a nuestro maquillaje. Y aunque hay muchas en el mercado, no todas funcionan igual, pues hay algunas que no esparcen uniformemente el maquillaje, otras que lo absorben muy rápido, etc. Pero la que hemos encontrado resuelve todos estos problemas y es que cambia de color cuando alcanza el nivel de humedad idóneo. Porque recuerda que el primer paso para utilizarla es humedecerla un poco. Pues bien, esta esponja nos advierte que ya ha alcanzado el nivel de humedad perfecto y que está lista para su uso.

Se llama Magic Sponge, es de You Are The Princess y está fabricada en microfibra, es suave al tacto, no contiene látex, por lo que es inodora e hipoalergénica y gracias a su punta, nos sirve tanto para hacernos 'contouring’ como ‘strobing’.

Aprender a usarla es súper fácil. Primero hay que humedecerla hasta que cambie de color y luego escurrirla. Después coge producto con la punta y aplicarlo en el rostro, girando la esponja y utilizando la parte ancha para difuminar la base de pequeños toquecitos.

Evita realizar movimientos de barrido o arrastre, recuerda que lo que quieres es difuminarla, así que apuesta por movimientos ligeros para obtener mejores resultados.

Comienza aplicando el producto en el centro de la cara y difumina hacia afuera. Mezcla justo debajo de la línea de la mandíbula o incluso por el cuello ligeramente para asegurarse de que no haya líneas marcadas o diferencias de color entre la cara y el cuello.

La esponja también te puede servir para aplicar el contorno en crema, el rubor o el corrector y lo mejor de todo es que lo puedes encontrar en Primor y puede ser tuya por 3,49 euros. ¿Qué esperas para tener la tuya?