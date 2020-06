Esta esponja para aplicar el maquillaje cuesta 3 euros y es de lo más vendido en Primor

El resultado es un maquillaje mucho más natural.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Desde que las esponjas de belleza llegaron a nuestros neceseres se han convertido en un imprescindible en las rutinas de maquillaje. Cada vez cuenta con más adeptos entre maquilladores, influencers y beauty victims y, claro, a nosotras no nos extraña porque son perfectas para aplicar bases de maquillaje en crema, además de correctores, primers e incluso sombra de ojos. ¿El resultado? Un maquillaje más jugoso y natural.

La 'beauty blender' que ha enamorado a Natalie Portman

Si usas así el corrector (y sigues la técnica de Rosie Huntington-Whiteley) te olvidarás de la base de maquillaje para siempre

Aunque en el mercado existen varias marcas (como la Beauty blender o la versión low cost de Primark), una de las más vendidas es la esponja Marble de You Are The Princess, que puedes encontrar en Primor. De color rosa, es una pelota cilíndrica, con forma de huevo y porosa, esencial apra que absorva la cantidad justa de producto y libere lo que nuestra piel necesita. A diferencia de las brochas, con la punta llegamos a las zonas más complicadas de la cara, como el con contorno de ojos, la boca, aristas de la nariz.

Y lo mejor de todo es que es muy fácil de usar. Humedece con un poco de agua y escúrrela bien (tranquila, que no altera la textura de la base de maquillaje), luego aplica el maquillaje con pequeños toques.

Aparte de no perder parte del producto dentro de la esponja, las gurús de belleza que la emplean aseguran que se necesita menos cantidad para cubrir todo el rostro en comparación a cuando utilizan cualquier otro aplicador. Aunque una de sus grandes bazas es el precio, que cuesta 2,99 euros.