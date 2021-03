Los cuatro trucos de maquillaje que Meghan Markle ha recuperado tras dejar Buckingham Palace

Espectacular.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Fue hace un año cuando Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron anunciar al mundo que daban un paso atrás como miembros senior de la casa real británica. Un movimiento que causó un auténtico revuelo mediático y que hizo que la reina Isabel II tuviese que gestionar una crisis a nivel personal e institucional que no esperaba. Porque aunque las negociaciones se habían empezado, aún estaban en los primeros pasos y ningún miembro real esperaba que los duques de Sussex lo anunciasen sin previo aviso.

Tras mudarse primero a Canadá y después a Los Ángeles, la pareja alquiló una casa en Montecito (Santa Bárbara) donde viven celebrities de la talla de Ellen DeGeneres u Oprah Winfrey. Precisamente ha sido esta última la que ha conseguido la primera entrevista oficial y pública que darán el príncipe Harry y Meghan desde que hace pocos días la reina Isabel II anunciase de manera oficial que ambos dejan de representar a la Corona británica.

Una decisión que parece haber dolido tanto a la pareja que ha decidido sentarse junto a la presentadora para hablar de los motivos que los han llevado a abandonar Inglaterra y muchas cosas más. Una emisión de la que ya hemos podido ver un adelanto y en la que hemos podido ver a unos duques de Sussex muy cercanos, relajados y, sobre todo, enamorados.

Y aunque la entrevista no se emitirá hasta el próximo 7 de marzo, la prensa ya ha puesto todas sus miradas en el cambio 'beauty' de Meghan Markle. Embarazada del que será su segundo hijo con el príncipe Harry, la que fuera actriz de Hollywood ha decidido abrazar de nuevo su lado más californiano en cuanto a maquillaje se refiere.

Instalados en el Estado que vio nacer a Meghan, esta ha decidido retomar cuatro pasos de maquillaje que son fundamentales para bordar el look 'California girl' que se caracteriza por el minimalismo con un toque exótico. ¿Cómo es esto posible? Muy fácil.

1. Pestañas postizas

Durante la entrevista y gracias a los primeros planos, podremos comprobar que Meghan Markle luce una mirada alargada y sofisticada. No solo la máscara de pestañas ayuda a conseguir este efecto, también las pestañas postizas. Meghan ha recurrido a un modelo sencillo, de longitud media y de curvatura poco pronunciado. El resultado es espectacular y al ser algo muy sutil no roba protagonismo al resto de su 'make-up' y no daña la pestaña natural.

2. Eyeliner grueso

Mientras que durante su estancia en Buckingham Palace, Meghan apostaba solo por delinear la parte inferior de sus ojos, en esta ocasión ha preferido marcar más su mirada con eyeliner en la parte superior. Un golpe de efecto que minimiza un poco el ojo para que la pestaña postiza resalte.

3. Labios 'buttery'

Los labios 'mantecosos' son la nueva obsesión de Meghan. Se acabaron los acabados mates o 'glossy'. Esta textura funciona a la perfección cuando buscamos tonos rosados y porque da ese toque hidratado al labio sin ser demasiado potente.

4. Piel luminosa y bronceada

Además de por el buen tiempo que hace de manera permanente en California, Meghan ha abandonado las bases de maquillaje densas para apostar por polvos que dan luz y aportan ese tono 'sunkissed' tan deseado por tantas mujeres.