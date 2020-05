Este corrector de ojeras de Maybelline NY se vende cada cinco segundos porque las borra como por arte de magia

Puedes disimular también con él imperfecciones situando una capa fina en la zona que quieras 'borrar'.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

¿Quién no ha tenido una mala noche últimamente? ¿Quién no se queda hasta tarde viendo series o leyendo ese libro que te tiene completamente enganchada? Eso significa que cuando amaneces, lo más probable es que las ojeras estén ahí, más oscuras que nunca. ¡Y hay que ver cómo fastidian! Amiga, que sepas no eres la única y, como dice el refrán, a grandes males, hay grandes remedios (para nuestra suerte). Una opción sería quedarte en la cama y dormir para despertarte con una piel tan jugosa como la de Gigi Hadid, pero como lo vemos demasiado idílico, hemos buscado una alternativa en la cosmética. ¿Sabías que hay un corrector que puede borrarte las ojeras como por arte de magia? ¡Lo hay y nosotras hemos dado con él!

Seguro que has oído hablar más de una vez de las bases de maquillaje de Maybelline NY, que borran todo -hasta las malas ideas, como le gusta decir a Gato, su maquillador oficial- y de sus labiales mate, que duran tanto que por mucho que beses nunca se va el color, ¿verdad? A estos dos 'best sellers' de la firma se acaba de unir el borrador corrector de Maybelline NY, que combina la capacidad cobertora del maquillaje con un tratamiento antiedad en un solo gesto por 11,99€.

Con extracto de bayas de Goji y el péptido Haloxyl, que refuerzan la delicada piel del contorno de los ojos, el borrador corrector de Maybelline NY tiene una textura muy hidratante y fina, por lo que no se cuartea y se extiende en un abrir y cerrar de ojos fundiéndose perfectamente con la piel. Además es muy fácil de usar gracias a su aplicador patentado de esponja, que tiene el tamaño idóneo para corregir y alisar con precisión todas las imperfecciones cutáneas.

¿Cómo se aplica? Gato nos lo cuenta. “Este corrector es muy versátil y un imprescindible para mi. Aplícalo sobre la ojera formando un triángulo invertido y, además de eliminar el tono oscuro fundiéndolo a toques, aportarás muchísima luz a la mirada. Puedes disimular también con él imperfecciones situando una capa fina de producto en las zonas concretas y difuminando con la yema del dedo. ¡Suena muy sencillo pero te sorprenderá la eficacia de este gesto! También es estupendo como primer de párpados y labios, ya que faciliará que los productos que apliques posteriormente duren intactos. Por último, puedes usarlo como iluminador en un efecto contouring completo. Sitúa un tono más claro que el tuyo natural bajo el arco de la ceja, sobre el pómulo y en el arco de cupido. Difumina y tendrás esas áreas potenciadas”, dice.